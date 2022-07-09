ОФИЦИАЛЬНО. Ди Мария подписал контракт с Ювентусом как свободный агент

Аргентинский вингер Анхель ди Мария официально подписал контракт с итальянским «Ювентусом»

Договор аргентинца с итальянским топ-клубом будет действовать один сезон. Летом он покинул французский ПСЖ и находился в статусе свободного агента.

Ди Мария известен по выступлениям за «Бенфику», «Реал», «ПСЖ», «Ман Юнайтед». В активе аргентинца 28 трофеев за карьеру.