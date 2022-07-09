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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ди Мария подписал контракт с Ювентусом как свободный агент
Италия
09 июля 2022, 00:45 | Обновлено 09 июля 2022, 01:01
153
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ди Мария подписал контракт с Ювентусом как свободный агент

Договор аргентинца с итальянским топ-клубом будет действовать один сезон

09 июля 2022, 00:45 | Обновлено 09 июля 2022, 01:01
153
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ди Мария подписал контракт с Ювентусом как свободный агент
ФК Ювентус. Анхель Ди Мария

Аргентинский вингер Анхель ди Мария официально подписал контракт с итальянским «Ювентусом»

Договор аргентинца с итальянским топ-клубом будет действовать один сезон. Летом он покинул французский ПСЖ и находился в статусе свободного агента.

Ди Мария известен по выступлениям за «Бенфику», «Реал», «ПСЖ», «Ман Юнайтед». В активе аргентинца 28 трофеев за карьеру.

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Ювентус трансферы Анхель Ди Мария свободный агент ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы Серии A
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Источник ФК Ювентус
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