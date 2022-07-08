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  4. Источник: Шахтер в суде потребует от ФИФА около 50 млн евро
Украина. Премьер лига
08 июля 2022, 23:55 | Обновлено 09 июля 2022, 00:19
321
0

Источник: Шахтер в суде потребует от ФИФА около 50 млн евро

Клубы вышли из переговоров с «Шахтером», когда ФИФА опубликовала решение

08 июля 2022, 23:55 | Обновлено 09 июля 2022, 00:19
321
0
Источник: Шахтер в суде потребует от ФИФА около 50 млн евро
ФК Шахтер Донецк

Футбольный журналист Игорь Цыганык сообщил, что «Шахтер» планирует обратиться в суд по поводу решения ФИФА о том, что легионеры могут приостанавливать свои контракты с украинскими клубами на сезон 2022/23.

«Шахтер» подаст иск на ФИФА в размере около 50 млн евро. Если ФИФА защищает футболистов, то должна защищать и клубы за нанесенный ущерб. Шахтер не смог продать Соломона, Тете. Многие клубы вышли из переговоров с «Шахтером» по трансферам, когда ФИФА опубликовала это решение.

В «Шахтере» рассчитывают, что у истории будет положительный конец. Возможно, ФИФА не захочет судиться и пойдет на компромисс и попытается компенсировать ущерб. Но это может создать прецедент, тогда придется компенсировать и другим клубам».

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Игорь Цыганык ФИФА Шахтер Донецк судебный иск трансферы суд выбор редакции трансферы УПЛ
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Источник ФК Шахтер Донецк
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