Источник: Шахтер в суде потребует от ФИФА около 50 млн евро

Футбольный журналист Игорь Цыганык сообщил, что «Шахтер» планирует обратиться в суд по поводу решения ФИФА о том, что легионеры могут приостанавливать свои контракты с украинскими клубами на сезон 2022/23.

«Шахтер» подаст иск на ФИФА в размере около 50 млн евро. Если ФИФА защищает футболистов, то должна защищать и клубы за нанесенный ущерб. Шахтер не смог продать Соломона, Тете. Многие клубы вышли из переговоров с «Шахтером» по трансферам, когда ФИФА опубликовала это решение.

В «Шахтере» рассчитывают, что у истории будет положительный конец. Возможно, ФИФА не захочет судиться и пойдет на компромисс и попытается компенсировать ущерб. Но это может создать прецедент, тогда придется компенсировать и другим клубам».