Моббинг в Челси: самоубийство сотрудника и токсичная атмосфера в клубе

Шокирующие новости со «Стэмфорд Бридж» в последние дни попали в топовые английские и американские издания. Оказывается, в лондонском «Челси» существует серьезная проблема, связанная с моббингом, которая уже привела к увольнению более чем десятка сотрудников, а один из них, предположительно именно по этой причине, покончил жизнь самоубийством.

В последние месяцы атмосфера на «Стэмфорд Бридж» была отнюдь не из лучших. И дело не в спортивных результатах команды, а в полной неопределенности, на какое-то время повисшей над клубом из-за смены собственника. Многолетний инвестор «синих» российский олигарх Роман Абрамович из-за ничем неспровоцированной войны, которую его страна развязала против Украины, а также прямых связей с путинским режимом попал под санкции британского правительства, из-за чего был вынужден продать клуб, чтобы тот мог существовать и развиваться в дальнейшем.

Пока проходил процесс смены собственника почти все работники «Челси» - от игроков с тренерами и до рядовых сотрудников – переживали определенное беспокойство. Каждый их них волновался о том, получит ли обещанное жалование, а также сумеет ли сохранить свою должность в клубе в будущем, когда придет новый владелец.

Частично с упадническими настроениями клубу удалось справиться в начале мая, когда «Челси» официально объявил о том, что новым его владельцем стал консорциум во главе с американцем Тоддом Боэли. Это позволило «синим» избавиться от ряда ограничений, наложенных на клуб ранее, в том числе и финансового характера.

Однако прессу всколыхнул другой резонансный аспект клубной деятельности – моббинг в отделе маркетинга. Это ужасное явление разрушило психику нескольких десятков сотрудников, которые были вынуждены уволиться, а один из них, как предполагает следствие, по этой причине даже покончил с собой…

Токсичная атмосфера в отделе маркетинга возникла из-за гнусных повадок его директора Гэри Твелветри. Под его руководством в клубе трудится около 50 человек, большинство из которых не так давно «слили» в прессу информацию о недопустимом поведении со стороны босса. В частности, Твелветри постоянно повышал голос на тех, кого считал провинившимися, мог устраивать публичные и показательные процессы словесного воспитания, забывая о необходимости соблюдать и защищать честь и достоинство каждого своего подчиненного.

Один из уволившихся из «Челси» сотрудников на условиях анонимности рассказал журналистам о том, что его опыт работы с Твелветри был «слишком тяжелым». Опасаясь за свое психическое здоровье, этот сотрудник был вынужден написать заявление на увольнение, хотя и не имел к тому моменту вариантов с трудоустройством в другом месте. Более того, при увольнении этот сотрудник подробно расписал все, что происходит в отделе маркетинга, и предоставил указанную информацию председателю правления «Челси» Брюсу Баку. Однако время показало, что 76-летний функционер ничего не предпринял для улучшения ситуации, что впоследствии привело к трагическому событию…

В январе «Челси» сообщил о смерти в результате самоубийства своего бывшего работника Ричарда Бигнелла, который ранее являлся руководителем Chelsea TV. Первоначально клубный канал находился в подчинении отдела коммуникаций клуба, но в процессе реформирования в связи с внедрением новой цифровой стратегии был передан в ведение отдела маркетинга.

Переход под руководство Твелветри означал глубокие перемены для Бигнелла, который десять лет руководил Chelsea TV и теперь должен был переключить свое внимание на создание цифрового контента для социальных сетей, находящихся под руководством маркетингового отдела клуба. Сотрудники вспоминали, что отношения Бигнелла с Твелветри были напряженными. Бигнелл, как и многие другие, изо всех сил пытался справиться с деспотичным стилем управления директора отдела маркетинга, который некоторых подчиненных своими криками и оскорблениями систематически доводил до слез.

По словам сотрудников, отец двух маленьких дочерей Бигнелл в значительной степени скрывал от окружающих те мучения, которые он испытывал от совместной работы с Твелветри. Работники «Челси» описывали Бигнелла как человека с позитивным характером, коллегу, всегда готового пошутить или выслушать. Но постепенно, по словам знавших его людей, физическое состояние Ричарда заметно ухудшилось.

Летом минувшего года Бигнелл был вынужден уйти в отпуск по состоянию здоровья, а когда вернулся на работу в сентябре, то был внезапно уволен уже на следующий день. После того о судьбе экс-руководителя Chelsea TV не было ничего слышно, аж до января нынешнего года, когда клуб на официальном сайте сообщил о его смерти. При этом в коммюнике сообщалось, что «всеми любимый» Бигнелл был «очень популярным и чрезвычайно уважаемым членом широкой семьи футбольных и спортивных вещателей».

Слухи вовсю связывали суицид с тем, как Бигнелла уволили из «Челси». В марте клубу, находящемуся под давлением общественности, пришлось нанять детективов, чтобы те в деталях изучили атмосферу, царящую внутри маркетингового отдела. Однако в итоге, к разочарованию многих сотрудников клуба и работников СМИ, в «Челси» не признали факта прямой связи между самоубийством Бигнелла и его увольнением из клуба.

Между тем, увольнения сотрудников «Челси» из отдела маркетинга продолжились и после смерти Бигнелла. В настоящий момент ситуация с текучкой кадров в этом структурном подразделении клуба остается такой же, как и прежде. Для кандидатов на имеющиеся вакансии все, что происходит внутри отдела является своеобразным секретом Полишинеля. Однако при прежних собственниках и руководстве ничего не поменялось – Твелветри продолжает руководить своим отделом теми средствами и методами, которые считает для себя лично приемлемыми.

Тем временем, новая группа владельцев «Челси» в конце июня заявила, что связалась с родственниками Бигнелла через адвоката семьи. «Мы всем сердцем сочувствуем семье Ричарда», - говорится в заявлении клуба. «Его уход глубоко переживали коллеги по клубу и во всем футбольном сообществе».

Кроме того, по неофициальной информации, до новых боссов клуба была донесена позиция семьи Бигнелла о том, что до самоубийства Ричарда довел моббинг, а ряд сотрудников заявил представителям Тодда Боэли, что они продолжают настаивать на необходимости внутренних изменений.

Пока эта история далека от завершения. Смена высшего менеджмента не означает обязательности перемен на более низком управленческом уровне, однако если последние не произойдут, то «Челси» вслед за скандальным эпизодом с уходом Абрамовича рискует получить имиджевую пробоину еще и по делу моббинга – вот уж позор, отмываться от которого придется невероятно долго, особенно учитывая обстоятельства смерти «всеми любимого» Ричарда Бигнелла…