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  4. Большое возвращение. Погба прибыл в Турин для трансфера в Ювентус
Италия
09 июля 2022, 00:20 | Обновлено 09 июля 2022, 00:37
80
0

Большое возвращение. Погба прибыл в Турин для трансфера в Ювентус

Французский хавбек прилетел в Италию для подписания контракта

09 июля 2022, 00:20 | Обновлено 09 июля 2022, 00:37
80
0
Большое возвращение. Погба прибыл в Турин для трансфера в Ювентус
ФК Ювентус. Поль Погба

Форвард английского клуба «Ман Юнайтед» Поль Погба прибыл в Турин для трансфера в «Ювентус».

Французский хавбек прилетел в Италию для подписания контракта. На 9 июля у него запланирован медосмотр.

В 2012 году «Ювентус» подписал Поля Погба как свободного агента, а затем в 2016 году продал его в родной «Ман Юнайтед» за 105 млн евро.

Теперь, после окончания контракта с МЮ, Погба возвращается в Турин, опять как свободный агент.

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Ювентус Манчестер Юнайтед трансферы Поль Погба трансферы АПЛ трансферы Серии A
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Источник ФК Ювентус
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