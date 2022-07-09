Большое возвращение. Погба прибыл в Турин для трансфера в Ювентус
Французский хавбек прилетел в Италию для подписания контракта
Форвард английского клуба «Ман Юнайтед» Поль Погба прибыл в Турин для трансфера в «Ювентус».
Французский хавбек прилетел в Италию для подписания контракта. На 9 июля у него запланирован медосмотр.
В 2012 году «Ювентус» подписал Поля Погба как свободного агента, а затем в 2016 году продал его в родной «Ман Юнайтед» за 105 млн евро.
Теперь, после окончания контракта с МЮ, Погба возвращается в Турин, опять как свободный агент.
📸 A familiar face 😀🤙 pic.twitter.com/BD2SNZNcsh— JuventusFC (@juventusfcen) July 8, 2022
𝘐𝘯𝘤𝘰𝘮𝘪𝘯𝘨... ⚪⚫⏳ pic.twitter.com/lRp8ZRYNc1— JuventusFC (@juventusfcen) July 8, 2022
A warm ⚪⚫ welcome! 🥳 pic.twitter.com/A9KSqHVBLF— JuventusFC (@juventusfcen) July 8, 2022
🗣 “𝘐 𝘤𝘢𝘯’𝘵 𝘸𝘢𝘪𝘵 𝘵𝘰 𝘸𝘦𝘢𝘳 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘫𝘦𝘳𝘴𝘦𝘺. 𝘈𝘨𝘢𝘪𝘯!” 😃 pic.twitter.com/5s2HSDy3eO— JuventusFC (@juventusfcen) July 8, 2022
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