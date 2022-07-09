Большое возвращение. Погба прибыл в Турин для трансфера в Ювентус

Форвард английского клуба «Ман Юнайтед» Поль Погба прибыл в Турин для трансфера в «Ювентус».

Французский хавбек прилетел в Италию для подписания контракта. На 9 июля у него запланирован медосмотр.

В 2012 году «Ювентус» подписал Поля Погба как свободного агента, а затем в 2016 году продал его в родной «Ман Юнайтед» за 105 млн евро.

Теперь, после окончания контракта с МЮ, Погба возвращается в Турин, опять как свободный агент.