Джокович одержал волевую победу над Норри в полуфинале Уимблдона
Новак после проигрыша первой партии легко одолел британского теннисиста
Сербский теннисист Новак Джокович пробился в финал Уимблдона.
В полуфинале лидер посева в четырех сетах оказался сильнее Кэмерона Норри из Великобритании.
Уимблдон. Полуфинал
Новак Джокович (Сербия) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 2:6, 6:3, 6:2, 6:4
В финале Новака уже ждет австралиец Ник Кирьос, который из-за отказа Рафаэля Надаля прошел дальше без борьбы.
Джокович в восьмой раз пробился в финал травяного мейджора. Ранее он проиграл здесь лишь один матч за титул.
Кэмерон Норри впервые в карьере прошел дальше третьего раунда на турнирах Grand Slam.
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