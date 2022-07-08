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  4. Джокович одержал волевую победу над Норри в полуфинале Уимблдона
Уимблдон
08 июля 2022, 19:55 | Обновлено 08 июля 2022, 19:59
1007
0

Джокович одержал волевую победу над Норри в полуфинале Уимблдона

Новак после проигрыша первой партии легко одолел британского теннисиста

08 июля 2022, 19:55 | Обновлено 08 июля 2022, 19:59
1007
0
Джокович одержал волевую победу над Норри в полуфинале Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович пробился в финал Уимблдона.

В полуфинале лидер посева в четырех сетах оказался сильнее Кэмерона Норри из Великобритании. 

Уимблдон. Полуфинал
Новак Джокович (Сербия) – Кэмерон Норри (Великобритания) –  2:6, 6:3, 6:2, 6:4

В финале Новака уже ждет австралиец Ник Кирьос, который из-за отказа Рафаэля Надаля прошел дальше без борьбы.

Джокович в восьмой раз пробился в финал травяного мейджора. Ранее он проиграл здесь лишь один матч за титул.

Кэмерон Норри впервые в карьере прошел дальше третьего раунда на турнирах Grand Slam.

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Кэмерон Норри Новак Джокович Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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