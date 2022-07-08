Джокович одержал волевую победу над Норри в полуфинале Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович пробился в финал Уимблдона.

В полуфинале лидер посева в четырех сетах оказался сильнее Кэмерона Норри из Великобритании.

Уимблдон. Полуфинал

Новак Джокович (Сербия) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 2:6, 6:3, 6:2, 6:4

В финале Новака уже ждет австралиец Ник Кирьос, который из-за отказа Рафаэля Надаля прошел дальше без борьбы.

Джокович в восьмой раз пробился в финал травяного мейджора. Ранее он проиграл здесь лишь один матч за титул.

Кэмерон Норри впервые в карьере прошел дальше третьего раунда на турнирах Grand Slam.