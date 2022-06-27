Динамо сыграло вничью с швейцарским клубом, Довбика хочет купить Фенербахче

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 26 июня.

Больше в нашем Telegram ФОТО. Автомобиль Криштиану Роналду угодил в серьезную аварию

1. Не удержали преимущество. Динамо Киев открыло сборы в Швейцарии ничьей. Команда Мирчи Луческу потеряла лидерство по счету во втором тайме.

2. Фенербахче до матча с Динамо хочет купить у Днепра-1 Довбика. Украинский форвард привлек внимание стамбульского гранда.

3. Джокович против Надаля, возвращение Серены и надежды на украинок. Превью к Уимблдонскому турниру.

4. СМИ раскрыли зарплату Соломона в Фулхэме. Шахтер получит 7 млн евро. Трансфер израильтянина в клуб АПЛ должен быть завершен на предстоящей неделе.

5. Есть проблемы. У Черноморца стало на одного инвестора меньше. Пока нет конкретной информации.

6. Подарок от УЕФА. В таблице коэффициентов россии добавлено 4.333 балла. Вообще непонятно, почему не 0 баллов, ведь клубы рф в еврокубках не играют.

7. Причина нетривиальна. Известно, почему бек Шахтера отказал Трабзонспору. Марлона в своих рядах очень хотел видеть чемпион Турции.

8. Педриньо уедет в Бразилию. Шахтер отказал ПСВ и Лиллю в трансфере вингера. Футболист приостановит срок действия контракта с «горняками».

9. Михайлюк в ближайшее время присоединится к сборной Украины. Игрок НБА поможет национальной команде в отборе на чемпионат мира.

10. Хмиль и Лазаренко завоевали серебро в Мировом туре по пляжному волейболу. В финальном матче украинки уступили американскому дуэту в трех сетах.