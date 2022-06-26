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  4. Фенербахче до матча с Динамо хочет купить у Днепра-1 Довбика
Украина. Премьер лига
26 июня 2022, 10:53 | Обновлено 26 июня 2022, 10:54
659
3

Фенербахче до матча с Динамо хочет купить у Днепра-1 Довбика

Украинский форвард привлек внимание стамбульского гранда

26 июня 2022, 10:53 | Обновлено 26 июня 2022, 10:54
659
3
Фенербахче до матча с Динамо хочет купить у Днепра-1 Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

25-летний центрфорвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик привлек внимание турецкого «Фенербахче».

Стамбульцы в ближайшее время намерены усилить атакующий потенциал команды, и Довбик кажется им отличным кандидатом для достижения этой цели.

«Фенербахче» ставит задачу подписать Довбика до поединков второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Динамо», которые запланированы на 20 и 27 июля.

Амбициозный план руководства «Фенербахче» заключается в том, чтобы договориться с «Днепром-1» по Довбику как можно раньше, чтобы украинский форвард сумел пройти с командой тренировочный сбор в Австрии, планируемый на 1-7 июля.

Источник отмечает, что Довбик готов покинуть «Днепр-1» из-за российско-украинской войны, и не прочь продолжить карьеру в «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что 12 миллионов евро за Довбика готов предложить новичок английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест».

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Источник Aksam
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Комментарии 3
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zzg77
Ну эти будут расплачиваться цитрусовыми!!!
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+1
Умник
Да 19 июля купят, 20 будет играть. Очень достоверная и проверенная информация
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+1
Артем Дима футболист
Посмотрим  куда он уйдет. Пол карьеры позади и по сути один нормальный сезон. Сейчас. Ну и куча провалов в иностранных чемпионатах. Сейчас конечно он хорош
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0
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