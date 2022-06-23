Ноттингем Форест готов заплатить за Довбика 12 миллионов евро

«Ноттингем Форест», который в следующем сезоне возвращается в АПЛ, заинтересован в приобретении нападающего «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика. Английский клуб готов предложить за 25-летнего игрока 12 миллионов евро.

Сообщается, что стороны находятся в процессе переговоров. При этом, у «Ноттингем Форест» есть альтернативный вариант на позицию форварда – бывшего нападающий «Ливерпуля» Тайво Авоньи, который выступает за «Унион».

Артем Довбик в минувшем сезоне сыграл за «Днепр-1» 17 матчей в УПЛ, в которых забил 14 голов и сделал 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Довбика готова подписать «Болонья». Также к нему был интерес со стороны «Торино».