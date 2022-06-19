Болонья готова подписать Довбика в случае продажи Арнаутовича

Итальянская «Болонья» по-прежнему рассматривает трансфер нападающего «Днепра-1» и национальной сборной Украины Артема Довбика.

По данным источника, «Болонья» будет готова начать переговоры с украинским клубом в том случае, если продаст Марко Арнаутовича в туринский «Ювентус».

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Отмечается, что 24-летний украинец стоит на первом месте в списке трансферных интересов «Болоньи».

В прошлом сезоне Артем сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.