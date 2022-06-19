Украина. Премьер лига19 июня 2022, 14:55 | Обновлено 19 июня 2022, 14:58
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Болонья готова подписать Довбика в случае продажи Арнаутовича
Форвард сборной Украины все еще может перейти в клуб Серии А
19 июня 2022, 14:55 | Обновлено 19 июня 2022, 14:58
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Итальянская «Болонья» по-прежнему рассматривает трансфер нападающего «Днепра-1» и национальной сборной Украины Артема Довбика.
По данным источника, «Болонья» будет готова начать переговоры с украинским клубом в том случае, если продаст Марко Арнаутовича в туринский «Ювентус».
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Отмечается, что 24-летний украинец стоит на первом месте в списке трансферных интересов «Болоньи».
В прошлом сезоне Артем сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.
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