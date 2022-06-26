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  4. Причина нетривиальна. Известно, почему бек Шахтера отказал Трабзонспору
Украина. Премьер лига
26 июня 2022, 22:58 |
819
0

Причина нетривиальна. Известно, почему бек Шахтера отказал Трабзонспору

Марлона в своих рядах очень хотел видеть чемпион Турции

26 июня 2022, 22:58 |
819
0
Причина нетривиальна. Известно, почему бек Шахтера отказал Трабзонспору
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

Чемпион Турции «Трабзонспор» в последние несколько недель активно пытался подписать центрального защитника «Шахтера» Марлона.

Турки сделали ряд предложений «горнякам», но всякий раз нарывались на отказ.

В итоге «Трабзонспор» решил воспользоваться механизмом ФИФА, позволяющим с 1 июля игрокам-легионерам из УПЛ приостанавливать контракты и перебираться в другие клубы. Однако согласовать переход с самим Марлоном туркам также не удалось.

Причиной стала супруга футболиста, которая дала четко понять, что не хочет переезжать в Трабзон. По этой причине Марлон решил оценить варианты с переходом в итальянские клубы.

Ранее сообщалось, что интерес к Марлону проявляет «Фиорентина».

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Источник Sporx
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