Причина нетривиальна. Известно, почему бек Шахтера отказал Трабзонспору
Марлона в своих рядах очень хотел видеть чемпион Турции
Чемпион Турции «Трабзонспор» в последние несколько недель активно пытался подписать центрального защитника «Шахтера» Марлона.
Турки сделали ряд предложений «горнякам», но всякий раз нарывались на отказ.
В итоге «Трабзонспор» решил воспользоваться механизмом ФИФА, позволяющим с 1 июля игрокам-легионерам из УПЛ приостанавливать контракты и перебираться в другие клубы. Однако согласовать переход с самим Марлоном туркам также не удалось.
Причиной стала супруга футболиста, которая дала четко понять, что не хочет переезжать в Трабзон. По этой причине Марлон решил оценить варианты с переходом в итальянские клубы.
Ранее сообщалось, что интерес к Марлону проявляет «Фиорентина».
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