Украина. Премьер лига05 июня 2022, 11:57 |
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Услуги центрбека Шахтера предложили Фиорентине
Ранее Марлон заявлял о желании покинуть донецкий клуб
05 июня 2022, 11:57 |
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Агент центрального защитника «Шахтера» Марлона не так давно общался с руководством «Фиорентины», предложив этому клубу услуги своего клиента.
Марлон из-за российско-украинской войны хотел бы покинуть «Шахтер» и вернуться в Италию, однако в «Фиорентине» пока не готовы вести переговоры о его трансфере.
Наряду с Марлоном «фиалкам» было предложено подумать над переходом фулбека «Шахтера» Додо.
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