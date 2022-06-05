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  4. Услуги центрбека Шахтера предложили Фиорентине
Украина. Премьер лига
05 июня 2022, 11:57 |
247
0

Услуги центрбека Шахтера предложили Фиорентине

Ранее Марлон заявлял о желании покинуть донецкий клуб

05 июня 2022, 11:57 |
247
0
Услуги центрбека Шахтера предложили Фиорентине
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

Агент центрального защитника «Шахтера» Марлона не так давно общался с руководством «Фиорентины», предложив этому клубу услуги своего клиента.

Марлон из-за российско-украинской войны хотел бы покинуть «Шахтер» и вернуться в Италию, однако в «Фиорентине» пока не готовы вести переговоры о его трансфере.

Наряду с Марлоном «фиалкам» было предложено подумать над переходом фулбека «Шахтера» Додо.

Ранее Марлон заявлял о своем желании покинуть Украину.

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Источник SassuoloNews.net
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