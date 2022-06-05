Услуги центрбека Шахтера предложили Фиорентине

Агент центрального защитника «Шахтера» Марлона не так давно общался с руководством «Фиорентины», предложив этому клубу услуги своего клиента.

Марлон из-за российско-украинской войны хотел бы покинуть «Шахтер» и вернуться в Италию, однако в «Фиорентине» пока не готовы вести переговоры о его трансфере.

Наряду с Марлоном «фиалкам» было предложено подумать над переходом фулбека «Шахтера» Додо.

Ранее Марлон заявлял о своем желании покинуть Украину.