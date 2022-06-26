Джокович против Надаля, возвращение Серены и надежды на украинок

135-й розыгрыш Уимблдонского турнира еще до своего начала стал одним из самых скандальных в истории. В конце апреля стало известно, что на травяной мейджор, а также на все турниры в Великобритании не допустят игроков из россии и беларуси из-за военного вторжения в Украину. Ни для кого не секрет, что спортивные достижения своих спортсменов на международной арене в этих странах всегда были элементами политической пропаганды, поэтому решение британцев вроде бы не должно вызывать удивления. Тем более, практически никто из этих спортсменов не выразил четкой антивоенной позиции и не осудил действия власти.

Данное решение не на шутку взбесило теннисные организации, которые решили показать Всеанглийскому клубу лаун-тенниса и крокета, кто все-таки главный в их виде спорта. Под лозунгом «защиты теннисистов» ATP, WTA и даже ITF лишили Уимблдон турнирных очков, чем на самом деле сами ущемили права сотен теннисистов. Под удар попали даже юниоры и колясочники. Теперь спортсмены не смогут защитить очки за прошлогоднее выступление и они просто исчезнут во времени, как слезы под дождем.

Британцев этот факт если и смутил, то не сильно. К примеру, они не стали урезать призовой фонд, в этом году он будет рекордным. Каждый участник основной сетки получит гарантировано по 50 тысяч британских фунтов, победители в одиночном разряде станут богаче на 2 миллиона.

Мужчины

Подводящие турниры

ATP 250 - Штутгарт. Финал

Маттео Берреттини (Италия) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:4, 5:7, 6:3

ATP 250 - Хертогенбос. Финал

Тим ван Рейтховен (Нидерланды) – Даниил Медведев – 6:4, 6:1

ATP 500 - Лондон. Финал

Маттео Берреттини (Италия) – Филип Краинович (Сербия) – 7:5, 6:4

ATP 500 - Галле. Финал

Хуберт Хуркач (Польша) – Даниил Медведев – 6:1, 6:4

ATP 250 - Истборн. Финал

Тэйлор Фриц (США) – Максим Кресси (США) – 6:2, 6:7(4), 7:6(4)

ATP 250 - Мальорка. Финал

Стефанос Циципас (Греция) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 6:3, 3:6, 7:6(2)

У мужчин в последние годы было все более-менее понятно. Новак Джокович считался основным фаворитом Уимблдона, также было еще 2-3 теннисиста, которые теоретически могли остановить его на пути к титулу, но не более. В этом году все приблизительно так же, но вера в победу серба чуть ниже. Все из-за того, что он в этом сезоне не так крут, как в предыдущем, Маттео Берреттини на траве становится все лучше и опытнее, а Рафаэль Надаль имеет серьезные виды на выигрыш третьего мейджора подряд. Примечательно, что Джокович и Надаль не проводили официальных встреч после Ролан Гаррос. И это правильно, на траве пусть учатся играть молодые, мастера уже все умеют и берегут здоровье и энергию.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Стоит отметить, что травяной сезон у мужчин в этом году не был обижен со стороны Ролан Гаррос, который в прошлом сезоне нагло «скушал» одну неделю. Состоялось шесть полноценных соревнований на самом быстром покрытии, результаты оказались самыми разными. Лучший травяной специалист вне пределов Большой Четверки Маттео Берреттини доказал, что среди простых смертных пока что нет никого, кто мог бы ему что-то противопоставить. Итальянец не проиграл ни одного матча, взял два титула, а также декларирует возможность выигрыша в Лондоне.

Также неплохо проявил себя поляк Хуберт Хуркач, выигравший престижный турнир в Галле. На пути к титулу самые большие проблемы у него были в матче с австралийцем Ником Кирьосом, который на траве традиционно станет одним из самых опасных несеяных теннисистов в сетке. Это звание с ним, вероятно, может разделить Тим ван Рейтховен из Нидерландов, который вырвал уайлд-кард в основу после сенсационного выигрыша титула в Хертогенбосе. 25-летний голландец шокировал весь теннисный мир, переиграв сначала двух теннисистов из топ-15, после чего разгромил в финале первую ракетку мира. Еще в марте Тим еле-еле обыгрывал нашего Георгия Кравченко на челленджере в Швейцарии, а уже в июне против него боятся играть лучшие теннисисты мира.

Отдельно хочется порадоваться за Энди Маррея, который впервые за шесть лет сыграл в финале травяного турнира, набрав лучшую форму со временем замены тазобедренного сустава. Сэр Эндрю еще и пообещал отдать все призовые на нужды ​украинцам, пострадавшим от российского вторжения, поэтому хочется пожелать ему показать максимально возможный в такой ситуации результат.

Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Уимблдон

После жеребьевки Открытого чемпионата Франции всех очень расстроил факт несбалансированности турнирной сетки. В верхней половине были собраны основные претенденты на титул – в нижней все было печально. В Лондоне такого не будет, это действительно радует.

В первой четверти должен господствовать Новак Джокович. После недопуска Даниила Медведева и травмы Александра Зверева именно он возглавил посев, несмотря на статус третьей ракетки мира. Главным конкурентом по рейтингу является 19 летний испанец Карлос Алькарас, но его перспективы на траве пока туманны. Также здесь стоит обозначить присутствие Маррея и ван Рейтховена. В первом раунде будет матч с громкой вывеской Синнер – Вавринка. Присутствуют два мощных американских подавана Изнер и Опелка, но веры в их успехи не очень много.

Во второй четверти самые высокие номера посева у Каспера Рууда и Хуберта Хуркача. Трава точно не лучшее покрытие для финалиста Ролан Гаррос, а вот поляк может показать высокий результат. Полуфиналист от этой компании может быть и довольно неожиданным, фавориты сюда не попали. Можно отметить Кэмерона Норри, Давида Гоффена, Пабло Карреньо-Бусту и даже британца Райана Пенистона, который успел недавно сыграть в двух травяных четвертьфиналах.

Заметно сильнее выглядит следующая часть сетки. Здесь помешать Берреттини попробуют Стефанос Циципас, Ник Кирьос, Роберто Баутиста-Агут, Филип Краинович, Алекс Де Минаур и другие. Не уверен, что получиться, но шансы безусловно есть.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини

У Рафаэля Надаля в заключительной четверти будет достаточно хороших оппонентов. Выделить можно Марина Чилича, который наконец-то вернул отличную форму, Феликса Оже-Альяссима, Тейлора Фрица, Даниэля Эванса и Ботика ван де Зандсхулпа.

Кроме травмированного Зверева и забаненных россиян Уимблдон пропустят Гаэль Монфис, Борна Чорич, Себастьян Корда, Ллойд Джордж Харрис и, конечно же, Роджер Федерер, который обещает вернуться осенью

Ориентировочный состав полуфиналов

Новак Джокович [1] – Хуберт Хуркач [7]

Маттео Берреттини [8] – Рафаэль Надаль [2]

Наши

По сравнению с грунтовым турниром Grand Slam​, на Уимблдоне украинцы сыграли хотя бы в квалификации. Илья Марченко сумел дойти до полуфинала отбора, что уже довольно неплохо. А Виталий Сачко наконец-то дебютировал на таком уровне. В последнее время у Виталия особых успехов не было, возможно, выступление на Уимблдоне даст позитивный толчок его карьере.

Женщины



Подводящие турниры

WTA 250 – Хертогенбос. Финал

Екатерина Александрова – Арина Соболенко – 7:5, 6:0

WTA 250 – Ноттингем. Финал

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Элисон Риск (США) – 6:4, 1:6, 6:3

WTA 500 – Берлин. Финал

​Онс Жабер (Тунис) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:3, 2:1 (отказ)

WTA 250 – Бирмингем. Финал

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Чжан Шуай (Китай) – 5:4 (отказ)

WTA 500 – Истборн. Финал

Петра Квитова (Чехия) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:3, 6:2

WTA 250 – Бад-Хомбург. Финал

Каролин Гарсия (Франция) – Бьянка Андрееску (Канада) – 6:7(5), 6:4, 6:4

После ухода Эшли Барти у женщин конкуренция на траве заметно возросла. Практически нигде нет ярко выраженных фавориток, но специалисты быстрой игры все же выделяются. Главным ньюсмейкером последних недель стала Беатрис Хаддад Майя из Бразилии. Она выиграла два турнира и дошла до полуфинала на третьем. Беатрис никогда звезд с неба не хватала, а несколько лет назад еще и пропустила продолжительное время из-за допингового скандала, но с тех пор постоянно прогрессирует. Сейчас она уже в топ-30 и готова покорять новые вершины.

Продолжила показывать высокие результаты туниска Онс Жабер. Как и перед Ролан Гаррос, от нее ждут высоких результатов и на Уимблдоне, но нужно будет справиться с огромным давлением. В Париже не получилось, последовал вылет в первом круге. Также смущает ее снятие с парного разряда в Истборне, где туниска сыграла только потому, что ее выбрала Серена Уильямс в качестве напарницы. Жабер планировала отдохнуть неделю до старта Уимблдона, но была вынуждена сняться с парного полуфинала в Истборне из-за травмы колена.

Сама Серена возвращается после годичного перерыва. В прошлом розыгрыше она травмировалась в первом круге, после чего не играла совсем. Уильямс-младшая приехала за 24-м титулом Grand Slam, но нужно смотреть правде в глаза – этого уже никогда не будет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

Приятно порадовала чешка Петра Квитова, которая больше года не демонстрировала высоких результатов. Экс-вторая ракетка мира взяла титул в Истборне, доказав, что она не просто так дважды выигрывала Уимблдон. Последний раз это было восемь лет назад, но от Петры в Лондоне стабильно ждут большой победы.

Чемпионка 2019 года Симона Халеп снова демонстрирует успешную игру на траве, но перед полуфиналом в Бад-Хомбурге у нее приключилась небольшая травма – зажало мышцы шеи. Играть в таком состоянии нельзя, хотя восстановление не должно занять много времени.

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Уимблдон

Самая большая интрига предстоящих соревнований – как проявит себя в Лондоне первая ракетка мира Ига Свёнтек. На других турнирах она не играла, да и на этом покрытии тренировалась не так много. Ранее полька доказала, что может доминировать не только на грунте, но и на харде, так почему бы не замахнуться еще и на траву.

В первой четверти сетки у Свёнтек не очень много действительно опасных соперниц, поэтому выход в полуфинал вполне реален. Из высокорейтинговых Барбора Крейчикова еще не форме, Гарбинье Мугуруса нестабильна, а Джессика Пегула также пропускала все турниры на траве. Возможно, что-то покажет Бьянка Андрееску, если позволит здоровье.

Дальше гораздо интереснее. Во второй четверти собрались Петра Квитова, Каролина Плишкова, Коко Гауф, Симона Халеп, Камила Джоржди, Серена Уильямс, Аманда Анисимова и наша Даяна Ястремская. Здесь должна быть фантастическая заруба.

Главная надежда британских болельщиков, Эмма Радукану, попробует показать себя чуть ниже. Остановить ее есть кому. Каролин Гарсия, Марта Костюк, Чжан Шуай могут выдать очень хорошие матчи. На более поздних стадиях могут быть Анжелик Кербер и Онс Жабер. Но есть сомнения, что чемпионка US Open зайдет так далеко.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

В заключительной четверти также будет на кого посмотреть. Сильнее всех выглядят Хаддад Майя и Алена Остапенко, но может быть много вариантов. Белинде Бенчич и Марии Саккари вполне по силам дойти до полуфинала. А вот результаты Анетт Контавейт в последнее время не соответствуют ее рейтингу. Этим могут воспользоваться украинки Ангелина Калинина и Леся Цуренко, которые при успешном старте сразятся во втором круге между собой.

Что касается кадровых потерь, то на кортах Лондона не сыграют Лейла Фернандес, Мэдисон Киз, Маркета Вондроушова, Майяр Шериф, Ана Конюх, Жаклин Кристиан и Наоми Осака. Почти у всех травмы, а у японки нет мотивации играть без турнирных очков.

Ориентировочный состав полуфиналов

Свёнтек [1] – Квитова [25]

Жабер [3] – Хаддад Майя [23]

Наши

В основной сетке выступят четыре украинки. Без Элины Свитолиной, которая все ближе к рождению дочки, это очень неплохой показатель.

Ангелина Калинина в этому году стала первой ракеткой Украины и впервые участвует во всех крупных турнирах. Если ранее более 70% ее очков было заработано на грунте, то сейчас этот показатель упал до 60% и продолжает уменьшаться. За три последних недели на траве было несколько достойных матчей, чего только стоит выигрыш у пятой ракетки мира Марии Саккари. Стартовать придется матчем с Анной Бондар из Венгрии, которая ни разу не специалист по траве, но борется на корте до последнего. Такую соперницу Ангелина должна побеждать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Леся Цуренко приятно удивила всех в Истборне, выиграв пять матчей подряд. После двух раундов квалификации украинка дошла до 1/4 финала основы, с которого в итоге снялась. Сложно сказать, сможет ли Леся восстановиться за эти несколько дней, но в матче с британкой Джоди Баррейдж точно будет непросто. К сожалению, не разделяю оптимизм букмекеров с коэффициентом 1,43 на Цуренко. Но очень хотелось бы увидеть матч против Калининой во втором круге. Дальше загадывать не стоит.

Даяна Ястремская встретится с Аной Богдан из Румынии. Украинка явный фаворит этого матча, но Даяна должна выиграть сначала у себя. Потенциально на траве она может обыграть любую соперницу, но без стабильности далеко не уедешь.

Марта Костюк продолжительное время отдыхала и неплохо вернулась в Истборне. Удалось обыграть Голубич и Крейчикову, но вот с британкой Дарт не сложилось. В первом круге Уимблдона Марта получила в соперницы еще одну местную теннисистку Кэти Свон, и этот жребий тоже такой себе. Марту записали в фаворитки, но на самом деле шансы на чужом корте равны.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В квалификации отлично выступила Катарина Завацкая, которая была в одном сете от основного раунда. Ранее у Кати на траве успехов на взрослом уровне не было, поэтому получилась приятная неожиданность. К сожалению, в финале отбора ее одолела хорватка Яна Фетт, которая получила эстафетную палочку от Леси Цуренко и стартует в основе матчем с первой ракеткой мира.

Также в отборе играли Катерина Байндл и Дарья Снигур, но их отцепили после первого и второго раунда соответственно.

Впервые за долгое имеем имеются максимальные ожидания в парном разряде. Людмила Киченок здорово сыгралась с Аленой Остапенко и вышла в два финала на траве. Сыграть ни один не удалось из-за снятий, но есть титул в Бирмингеме и четвертый номер посева на Уимблдоне. Этот дуэт готов к самым высоким задачам, но очень многое будет зависеть от выступления латвийки в одиночке и ее настроения.

Матчи основной сетки стартуют в понедельник, в первый день на корты выйдут три украинки. Калинина и Цуренко начнут в 13:00 первым запуском, поединок с участием Костюк можно будет спокойно посмотреть после работы, она сыграет четвертым запуском.

Напоследок напоминаю, что правило финального тай-брейка в этом году унифицировали на всех мейджорах. При счете 6:6 в заключительном сете теннисисты теперь сыграют тринадцатый гейм до 10 выигранных очков. Ранее в Лондоне тай-брейк в финальной партии играли после счета 12:12 по геймам.