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  4. СМИ раскрыли зарплату Соломона в Фулхэме. Шахтер получит 7 млн евро
Украина. Премьер лига
26 июня 2022, 18:50 | Обновлено 26 июня 2022, 18:57
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0

СМИ раскрыли зарплату Соломона в Фулхэме. Шахтер получит 7 млн евро

Трансфер израильтянина в клуб АПЛ должен быть завершен на предстоящей неделе

26 июня 2022, 18:50 | Обновлено 26 июня 2022, 18:57
800
0
СМИ раскрыли зарплату Соломона в Фулхэме. Шахтер получит 7 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

22-летний вингер «Шахтера» Манор Соломон вскоре будет официально представлен в качестве новичка английского «Фулхэма».

По информации израильских СМИ, сделка будет завершена на предстоящей неделе.

Соломон подпишет с «Фулхэмом» пятилетний контракт, по условиям которого будет получать 1,8 миллиона евро за сезон.

От продажи футболиста «Шахтер» получит 7 миллионов евро. Ранее «горняки» имели возможность и предложения по продаже Соломона за 20-25 миллионов евро, но отказывались, надеясь получить в будущем больше. Однако российско-украинская война ударила по планам «Шахтера», и теперь клуб вынужден расставаться со своим вингером значительно дешевле в связи с риском, что тот впоследствии может покинуть клуб свободным агентом из-за разрешения ФИФА для иностранцев из УПЛ на приостановку контрактов.

Примечательно, что Соломон, несмотря на интерес к его персоне со стороны итальянских клубов, целенаправленно добивался трансфера именно в АПЛ, где давно хотел попробовать свои силы.

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Источник ynet
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