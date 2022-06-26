СМИ раскрыли зарплату Соломона в Фулхэме. Шахтер получит 7 млн евро

22-летний вингер «Шахтера» Манор Соломон вскоре будет официально представлен в качестве новичка английского «Фулхэма».

По информации израильских СМИ, сделка будет завершена на предстоящей неделе.

Соломон подпишет с «Фулхэмом» пятилетний контракт, по условиям которого будет получать 1,8 миллиона евро за сезон.

От продажи футболиста «Шахтер» получит 7 миллионов евро. Ранее «горняки» имели возможность и предложения по продаже Соломона за 20-25 миллионов евро, но отказывались, надеясь получить в будущем больше. Однако российско-украинская война ударила по планам «Шахтера», и теперь клуб вынужден расставаться со своим вингером значительно дешевле в связи с риском, что тот впоследствии может покинуть клуб свободным агентом из-за разрешения ФИФА для иностранцев из УПЛ на приостановку контрактов.

Примечательно, что Соломон, несмотря на интерес к его персоне со стороны итальянских клубов, целенаправленно добивался трансфера именно в АПЛ, где давно хотел попробовать свои силы.