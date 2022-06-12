Соломон близок к трансферу в Фулхэм за 7 миллионов евро
Ранее переход израильтянина в стан «дачников» считали сорвавшимся
22-летний израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон близок к тому, чтобы перебраться в английский «Фулхэм», вернувшийся по итогам сезона в тамошнюю Премьер-лигу.
Переговоры по трансферу футболиста между «Фулхэмом» и «Шахтером» проходят уже несколько недель и ранее считались провалившимися, однако в последние дни стороны достигли существенного прогресса.
Ожидается, что за Соломона «Фулхэм» заплатит 7 миллионов евро.
Израильтянин также имел варианты с переходом в «Торино» и «Брюгге», но его первым выбором был «Фулхэм».
Напомним, сегодня также стало известно, что «Торино» далек от соглашения с «Шахтером» по трансферу Соломона.
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