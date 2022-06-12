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  4. Соломон близок к трансферу в Фулхэм за 7 миллионов евро
Украина. Премьер лига
12 июня 2022, 21:37 |
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Соломон близок к трансферу в Фулхэм за 7 миллионов евро

Ранее переход израильтянина в стан «дачников» считали сорвавшимся

12 июня 2022, 21:37 |
440
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Соломон близок к трансферу в Фулхэм за 7 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

22-летний израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон близок к тому, чтобы перебраться в английский «Фулхэм», вернувшийся по итогам сезона в тамошнюю Премьер-лигу.

Переговоры по трансферу футболиста между «Фулхэмом» и «Шахтером» проходят уже несколько недель и ранее считались провалившимися, однако в последние дни стороны достигли существенного прогресса.

Ожидается, что за Соломона «Фулхэм» заплатит 7 миллионов евро.

Израильтянин также имел варианты с переходом в «Торино» и «Брюгге», но его первым выбором был «Фулхэм».

Напомним, сегодня также стало известно, что «Торино» далек от соглашения с «Шахтером» по трансферу Соломона.

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Источник The Athletic
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