Соломон близок к трансферу в Фулхэм за 7 миллионов евро

22-летний израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон близок к тому, чтобы перебраться в английский «Фулхэм», вернувшийся по итогам сезона в тамошнюю Премьер-лигу.

Переговоры по трансферу футболиста между «Фулхэмом» и «Шахтером» проходят уже несколько недель и ранее считались провалившимися, однако в последние дни стороны достигли существенного прогресса.

Ожидается, что за Соломона «Фулхэм» заплатит 7 миллионов евро.

Израильтянин также имел варианты с переходом в «Торино» и «Брюгге», но его первым выбором был «Фулхэм».

Напомним, сегодня также стало известно, что «Торино» далек от соглашения с «Шахтером» по трансферу Соломона.