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  4. Торино далек от соглашения с Шахтером по трансферу Соломона
Украина. Премьер лига
12 июня 2022, 10:16 |
44
1

Торино далек от соглашения с Шахтером по трансферу Соломона

Ранее сообщалось, что «быки» крайне близки к заключению сделки

12 июня 2022, 10:16 |
44
1
Торино далек от соглашения с Шахтером по трансферу Соломона
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Итальянский «Торино», несмотря на прежние противоположные сообщения в прессе, ныне крайне далек от соглашения с «Шахтером» по вопросам трансфера израильского вингера Манора Соломона.

Для «Торино» ситуация осложняется конкуренцией со стороны ряда других клубов, например, английского «Фулхэма», который, похоже, все еще нацелен на подписание израильтянина.

В то же время руководство «Торино» считает Соломона идеальной заменой для Йосипа Брекало, который возвращается в «Вольфсбург» после истечения срока аренды.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» будет стремиться выручить от продажи Соломона порядка 15 миллионов евро.

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Источник Calciomercato
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Олег Прок
А эти за Мудриком не охотятся?)
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