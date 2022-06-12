Торино далек от соглашения с Шахтером по трансферу Соломона
Ранее сообщалось, что «быки» крайне близки к заключению сделки
Итальянский «Торино», несмотря на прежние противоположные сообщения в прессе, ныне крайне далек от соглашения с «Шахтером» по вопросам трансфера израильского вингера Манора Соломона.
Для «Торино» ситуация осложняется конкуренцией со стороны ряда других клубов, например, английского «Фулхэма», который, похоже, все еще нацелен на подписание израильтянина.
В то же время руководство «Торино» считает Соломона идеальной заменой для Йосипа Брекало, который возвращается в «Вольфсбург» после истечения срока аренды.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» будет стремиться выручить от продажи Соломона порядка 15 миллионов евро.
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