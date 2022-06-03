Стали известны подробности переговоров Торино и Шахтера по Соломону

Итальянский «Торино» через агентов ведет переговоры с «Шахтером» о переходе израильского вингера Манора Соломона.

После того, как у израильтянина сорвался переход в «Фулхэм», именно «Торино» видится фаворитом на подписание игрока.

«Торино» предложил за Соломона 7 миллионов евро, в то время как «Шахтер» хочет выручить минимум 9. Кроме того, «горняки» хотели бы включения в сделку дополнительных условий, которые бы позволили им заработать на израильтянине в будущем.

Ожидается, что в ближайшее время переговоры продолжатся. Возможно, «Торино» будет готов обсудить включение в сделку бонусов. Однако вопрос с арендой игрока исключен, так как «Шахтер» нацелен максимально монетизировать свои активы для возможности реинвестиций в состав в дальнейшем.

Ранее сообщалось о желании «Шахтера» получить за Соломона не менее 15 миллионов евро.