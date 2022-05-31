Украина. Премьер лига31 мая 2022, 13:25 | Обновлено 31 мая 2022, 14:58
1835
0
СМИ назвали сумму, которую хочет получить Шахтер за Соломона
Услугами израильтянина ныне предметно интересуется «Торино»
31 мая 2022, 13:25 | Обновлено 31 мая 2022, 14:58
1835
0
Итальянский «Торино» ведет переговоры с «Шахтером» по трансферу израильского вингера Манора Соломона.
«Горняки» готовы отпустить своего легионера, но стремятся выручить за него не менее 15 миллионов евро.
«Торино», скорее всего, попытается снизить сумму в процессе торгов, либо же будет договариваться об аренде игрока с правом выкупа.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» продаст Соломона в «Фулхэм» за 7 миллионов фунтов, но впоследствии эта сделка сорвалась.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 мая 2022, 14:57 0
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
Футбол | 30 мая 2022, 19:19 0
Кто он - информации пока нет
Футбол | 31.05.2022, 13:51
Футбол | 31.05.2022, 08:55
Футбол | 31.05.2022, 05:38
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.05.2022, 22:25
30.05.2022, 16:23
30.05.2022, 00:06
29.05.2022, 20:45
30.05.2022, 21:23 17
29.05.2022, 10:02 13
29.05.2022, 23:10 3
29.05.2022, 17:59 14