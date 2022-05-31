СМИ назвали сумму, которую хочет получить Шахтер за Соломона

Итальянский «Торино» ведет переговоры с «Шахтером» по трансферу израильского вингера Манора Соломона.

«Горняки» готовы отпустить своего легионера, но стремятся выручить за него не менее 15 миллионов евро.

«Торино», скорее всего, попытается снизить сумму в процессе торгов, либо же будет договариваться об аренде игрока с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» продаст Соломона в «Фулхэм» за 7 миллионов фунтов, но впоследствии эта сделка сорвалась.