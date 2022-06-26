Украина. Премьер лига26 июня 2022, 17:31 |
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Есть проблемы. У Черноморца стало на одного инвестора меньше
Пока нет конкретной информации
26 июня 2022, 17:31 |
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По информации журналиста Игоря Цыганыка, один из двух инвесторов, который перед войной приобрел «Черноморец», решил остановить свое участие в клубе.
Ситуация сложная, и клуб оказался в условиях ограниченного бюджета. Пока нет конкретной информации о проблемах одесской команды.
В последние дни клуб подписывает игроков и готовится участвовать в новом сезоне.
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