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  4. Есть проблемы. У Черноморца стало на одного инвестора меньше
Украина. Премьер лига
26 июня 2022, 17:31 |
580
0

Есть проблемы. У Черноморца стало на одного инвестора меньше

Пока нет конкретной информации

26 июня 2022, 17:31 |
580
0
Есть проблемы. У Черноморца стало на одного инвестора меньше
chernomorets.odessa.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, один из двух инвесторов, который перед войной приобрел «Черноморец», решил остановить свое участие в клубе.

Ситуация сложная, и клуб оказался в условиях ограниченного бюджета. Пока нет конкретной информации о проблемах одесской команды.

В последние дни клуб подписывает игроков и готовится участвовать в новом сезоне.

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Черноморец Одесса Игорь Цыганык чемпионат Украины по футболу
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Источник Циганик LIVE
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