Есть проблемы. У Черноморца стало на одного инвестора меньше

По информации журналиста Игоря Цыганыка, один из двух инвесторов, который перед войной приобрел «Черноморец», решил остановить свое участие в клубе.

Ситуация сложная, и клуб оказался в условиях ограниченного бюджета. Пока нет конкретной информации о проблемах одесской команды.

В последние дни клуб подписывает игроков и готовится участвовать в новом сезоне.