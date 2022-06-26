Педриньо уедет в Бразилию. Шахтер отказал ПСВ и Лиллю в трансфере вингера

24-летний полузащитник «Шахтера» Педриньо в ближайшее время станет игроком «Атлетико Минейро».

В бразильский клуб хавбек переберется на год, приостановив на это время действие контракта с «Шахтером», что позволяет механизм ФИФА, выработанный по случаю российско-украинской войны.

«Шахтер» имел два предложения о продаже Педриньо от европейских клубов, но отказал, как ПСВ, так и «Лиллю». Последний, как сообщалось накануне, был готов заплатить 14+4 миллионов евро за бразильца, а также прописать в контракте бонус еще на 4 миллиона евро, зависящий от спортивных достижений.

Очевидно, что в «Шахтере» хотят сохранить Педриньо и продолжать отслеживать его прогресс, надеясь, что со временем он вернется в команду.

Сам Педриньо не имел игровой практики в течение последних шести месяцев, а за четыре из них не получал заработную плату.