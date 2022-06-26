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  4. Педриньо уедет в Бразилию. Шахтер отказал ПСВ и Лиллю в трансфере вингера
Украина. Премьер лига
26 июня 2022, 10:06 |
136
0

Педриньо уедет в Бразилию. Шахтер отказал ПСВ и Лиллю в трансфере вингера

Футболист приостановит срок действия контракта с «горняками»

26 июня 2022, 10:06 |
136
0
Педриньо уедет в Бразилию. Шахтер отказал ПСВ и Лиллю в трансфере вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

24-летний полузащитник «Шахтера» Педриньо в ближайшее время станет игроком «Атлетико Минейро».

В бразильский клуб хавбек переберется на год, приостановив на это время действие контракта с «Шахтером», что позволяет механизм ФИФА, выработанный по случаю российско-украинской войны.

«Шахтер» имел два предложения о продаже Педриньо от европейских клубов, но отказал, как ПСВ, так и «Лиллю». Последний, как сообщалось накануне, был готов заплатить 14+4 миллионов евро за бразильца, а также прописать в контракте бонус еще на 4 миллиона евро, зависящий от спортивных достижений.

Очевидно, что в «Шахтере» хотят сохранить Педриньо и продолжать отслеживать его прогресс, надеясь, что со временем он вернется в команду.

Сам Педриньо не имел игровой практики в течение последних шести месяцев, а за четыре из них не получал заработную плату.

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Источник O TEMPO
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