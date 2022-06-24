В АПЛ появится новый украинец, трансфер Мудрика в Байер может сорваться

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 23 июня.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Украине предоставлен статус кандидата в Евросоюз! Переговоры лидеров ЕС на саммите в Брюсселе завершены позитивно.

2. Исключительный талант. Ярмолюк получил визу для трансфера в Брентфорд. Способности 18-летнего хавбека высоко оценили на Туманном Альбионе.

3. Барселона, Бавария, Милан и еще 7 клубов претендуют на таланта Динамо. Самба Диалло очень востребован на трансферном рынке Европы.

4. Три признака, указывающие на скорый уход Цыганкова из Динамо. Похоже, лидер киевлян последних лет больше не видит себя в УПЛ.

5. Истборн. Цуренко не выйдет на четвертьфинальный матч. Леся снялась после пяти сыгранных матчей за пять дней.

6. Рейтинг ФИФА. Украина сохранила место в первой тридцатке. Шотландия потеряла сразу шесть позиций.

7. Марлос может уехать в ОАЭ. Его карьера терпит крах в Атлетико Паранаэнсе. Опытный бразилец с украинским паспортом почти не играет за команду своей мечты.

8. Польская Ягеллония продлит аренду форварда Днепра-1 еще на сезон. Марк Гуаль не вернется в Украину в ближайшее время.

9. Биатлон уже не тот. IBU внес значительные правки в регламент соревнований. Главный зимний вид спорта претерпел много изменений.

10. Трансфер Мудрика в Байер может сорваться: известна причина. «Шахтер» хочет продать Михаила дороже в другой чемпионат.