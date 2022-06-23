Три признака, указывающие на скорый уход Цыганкова из Динамо

Накануне журналист Игорь Цыганык высказал то ли инсайд, то ли свое собственное мнение о том, что лидер «Динамо» нескольких последних лет Виктор Цыганков не планирует продлевать истекающий в июне 2023-го контракт с киевлянами. Неизвестно, насколько эта информация соответствует действительности, однако цепочка достаточно простых умозаключений приводит к убеждению, что в этом случае нет дыма без огня.

По состоянию на текущий момент есть как минимум три явных признака, так или иначе указывающих на скорое прощание Цыганкова и «Динамо», либо же на желание футболиста покинуть киевский клуб…

1. Признание Игоря Суркиса

17 мая президент «Динамо» Игорь Суркис, общаясь с журналистами, рассказал о своих взглядах на дальнейшее существование клуба, затронув, в частности, крайне любопытную кадровую тематику. Со слов Суркиса стало понятно, что он не намерен устраивать распродажу своих футболистов, а надеется сохранить костяк, способный решать более-менее серьезные задачи.

Однако вешать амбарный замок на калитку для исходящих трансферов Суркис-младший все-таки не намерен. В том же интервью он заявил, что при наличии финансово выгодных предложений будет готов расстаться с двумя-тремя игроками. С кем конкретно Игорь Михайлович не уточнял, но почему-то выделил одну конкретную фамилию – Виктора Цыганкова.

«Если будут предложения по каким-то двум-трем нашим игрокам, мы их отпустим, но это не значит, что я готов сегодня распродать команду. По отдельным футболистам, если будут предложения (тот же Цыганков, например), и они будут устраивать три стороны: покупателя, продавца и самих игроков, мы рассмотрим их. Но должны быть предложения», - заявил Суркис.

Была названа и сумма в 20-25 миллионов евро, которую президент «Динамо» озвучил в виде такого себе ориентира стоимости контракта Цыганкова. Понятное дело, что буквально хвататься за цифры в этом аспекте вряд ли стоит, но Игорь Михайлович очень давно в футбольном бизнесе, чтобы даже фигурально позволять себе говорить какую-то ахинею. Значит, реально в «Динамо» оценивают своего лидера именно в плюс/минус 20-25 миллионов евро.

Но почему Суркис выделил именно Цыганкова, а не, скажем, Шапаренко, Забарного или Бущана, на которых теоретически «Динамо» летом также могло бы сделать неплохой бизнес? Вероятнее всего, потому, что президент киевского клуба обладает всей полнотой информации относительно планов футболиста, контракт которого действительно истекает уже через год. Озвучивая эту конкретную фамилию, Суркис ничего не теряет, ведь «Динамо» и так крайне заинтересовано в продаже Цыганкова прямо сейчас. Более того, лишний раз президент «бело-синих» послал месседж всем возможным претендентам на Виктора – мол, мы готовы торговаться, только присылайте ваши предложения.

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2. Шантаж Игоря Суркиса

Следом за словами о готовности продать Цыганкова от Игоря Суркиса последовали и другие, не менее интересные, высказывания по поводу ближайшей судьбы лидера «Динамо». В частности, 28 мая президент «бело-синих» заявил, что не имеет конкретных предложений по вингеру, списав это на тот момент, что футболист в чем-то недоработал.

Сложно винить в чем-то Цыганкова в ситуации, когда он более полугода не имел серьезных возможностей показать свои лучшие способности на поле, однако Игорь Суркис в том же интервью наверняка неслучайно проронил фразу, которую в определенной степени можно расценивать, как шантаж футболиста.

«Я понимаю Витю, он хороший человек и футболист, но у него в сердце должен быть еще и патриотизм. В этом плане мне импонирует, как уходил Ярмоленко. У него оставался год контракта, он пришел и сказал: «Михалыч, я готов подписать новый контракт на улучшенных условиях. Будет предложение – вы меня продадите, но бесплатно из «Динамо» я не уйду никогда и ни при каких обстоятельствах. Этот клуб дал мне все», - подчеркнул Суркис.

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Игорь Михайлович, озвучивая подобное, не мог не понимать, какое давление оказывает своими словами на нынешнего лидера «Динамо». Если Цыганков летом 2023 года решит самостоятельно распоряжаться своей футбольной судьбой и покинет киевский клуб свободным агентом, то на нем навсегда останется едва ли не клеймо предателя. Или уж как минимум, как дипломатично намекнул Суркис, не патриота клуба. Мол, был же пример Ярмоленко, по которому Цыганков идти отказался, поставив личные интересы выше клубных.

Тем самым Суркис наверняка хотел оказать давление на Цыганкова, чтобы тот или подписал новый контракт с «Динамо», или же не «перебирал харчами», а охотнее выбирал себе новый клуб, позволив киевлянам заработать на своем уходе уже нынешним летом.

Другое дело, что сравнение, которое предложил широкой футбольной публике Игорь Михайлович, кажется, не совсем корректным. Дело в том, что Ярмоленко действительно поступил так, как рассказывает Суркис. Но на тот момент игрок, помимо очень «вкусного» с финансовой точки зрения контракта (по неофициальным данным, в договоре предусматривалось постепенное повышение суммы зарплаты с 5 до 7 миллионов долларов в год) сохранял за собой возможность играть на в общем-то неплохом уровне в УПЛ, а также в еврокубках. Сейчас в связи с российско-украинской войной реалии абсолютно иные, и помимо невозможности для Цыганкова выторговать контракт на условиях, приближенных к «ярмоловским», существует и риск пустить карьеру по наклонной. Все из-за невнятных спортивных перспектив УПЛ, а также крайне проблемной ситуации для наших клубов в еврокубках, где количество переездов станет еще одной преградой для качественной игры и достижения результата.

3. Начало работы с агентством Пере Гвардиолы

Длительное время всеми юридическими аспектами футбольной карьеры Виктора Цыганкова занимался его отец, де-факто исполняющий роль агента. Однако на каком-то этапе, очевидно, к вингеру пришло понимание, что далеко на подобных связях не заедешь, а уж если в клубе вопрос с его возможным уходом ставят практически ребром, то действовать нужно быстро, решительно и максимально профессионально.

Поэтому Цыганков и начал сотрудничество с агентством SEG, которое связано с Пере Гвардиолой – братом легендарного коуча «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. По неофициальной информации, работа с иностранными представителями будет заключаться в поиске интересного и подходящего места работы для Виктора Цыганкова в одном из топ-5 европейских чемпионатов. Пере Гвардиола – это, конечно, не агентская величина уровня Пини Захави или Жорже Мендеша, но он имеет обширный список связей, с которым будет значительно проще найти что-то любопытное на рынке.

Нужно понимать, что сотрудничество с агентствами в той или иной степени подразумевает плату за услуги – то ли одноразовую, то ли ежемесячную, то ли в виде комиссионных по факту осуществления трансфера. Иными словами, это никак не пиар, и не сотрудничество ради сотрудничества. Здесь все будет нацелено на получение результата, что свидетельствует об одном – Цыганков, кажется, решился на отъезд из УПЛ.

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Конечно, помня некоторые нюансы трансферных эпопей вокруг «Динамо», нельзя сбрасывать со счетов вариант, при котором Цыганков все-таки доиграет оставшийся год за «бело-синих», а затем покинет клуб бесплатно, но… В этом случае виноваты будут обе стороны: президент в том, что не увидел или не нашел возможности вовремя отпустить игрока, выручив за него деньги, а футболист в том, что не захотел рисковать своей карьерой ради лояльности к клубу, которой в общем-то не пренебрегал никогда до этого.

Значит, в ближайшие месяцы нас ждет окончательное разрешение ситуации, и разумнее всего будет, чтобы стороны нашли компромисс, пожали друг другу руки и в максимально благодушной манере оформили движение в разные стороны – каждая в ту, которую посчитает правильной.