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  4. Цыганков не планирует подписывать новый контракт с Динамо
Украина. Премьер лига
17 июня 2022, 22:41 | Обновлено 17 июня 2022, 23:06
1782
8

Цыганков не планирует подписывать новый контракт с Динамо

Виктор хочет попробовать свои силы в другом клубе

17 июня 2022, 22:41 | Обновлено 17 июня 2022, 23:06
1782
8
Цыганков не планирует подписывать новый контракт с Динамо
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков не собирается подписывать новый контракт со столичным клубом. Об этом сообщил спортивный журналист Игорь Цыганык.

«У Цыганкова еще год контракта с «Динамо». Насколько я понимаю, «Динамо» будет достаточно сложно продлить контракт с Цыганковым. Такова позиция футболиста. Он готов отработать этот год до конца, а дальше уже решать свою судьбу. Но с другой стороны есть шансы, что го могут продать. Цена на сегодняшний момент – 20 миллионов евро и выше.

Официальных предложений пока нет. Если клуб не пойдет на снижение цены и не будет предложений, то Цыганкову придется еще год играть за киевское «Динамо». Учитывая, как он планирует свое будущее, он считает, что после окончания контракта попробует себя в другом клубе», – сказал Цыганык.

Отметим, что 24-летний Цыганков – воспитанник «Динамо». За первую команду провел 213 матчей, забил 85 голов, отдал 58 результативных передач.

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Виктор Цыганков Динамо Киев трансферы Игорь Цыганык
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Источник Циганик LIVE
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Комментарии 8
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DK02
я думаю там батя сказав своє слово. а малий згніє в цьому динамо і в цьому чемпіонаті, як в свій час згнив ярмо, дуже шкода андрія... був би топ у хорошому клубі.
раджу шапаренку, попову, забарному і іншим також не перепідписувати.
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+2
Burevestnik
DK02,  футболісти Динамо обов'язково використають твою пораду !!! 
 
чому прізвища та ім'я футболістів пишеш з малої букви?
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+1
Maks Maks
Интересные интрижки пошли....
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+1
Mac_Gyver
Давно пора уходить. Только чемпионат нежесткий выбрать, и команду по уровню.
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0
K 12
Зашёл посмотреть на срач
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-1
Dimas ZDS
Ференцварош и тд там заиграет и от туда возможно условный Лацио хуяцио и тд
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-5
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