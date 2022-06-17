Цыганков не планирует подписывать новый контракт с Динамо

Лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков не собирается подписывать новый контракт со столичным клубом. Об этом сообщил спортивный журналист Игорь Цыганык.

«У Цыганкова еще год контракта с «Динамо». Насколько я понимаю, «Динамо» будет достаточно сложно продлить контракт с Цыганковым. Такова позиция футболиста. Он готов отработать этот год до конца, а дальше уже решать свою судьбу. Но с другой стороны есть шансы, что го могут продать. Цена на сегодняшний момент – 20 миллионов евро и выше.

Официальных предложений пока нет. Если клуб не пойдет на снижение цены и не будет предложений, то Цыганкову придется еще год играть за киевское «Динамо». Учитывая, как он планирует свое будущее, он считает, что после окончания контракта попробует себя в другом клубе», – сказал Цыганык.

Отметим, что 24-летний Цыганков – воспитанник «Динамо». За первую команду провел 213 матчей, забил 85 голов, отдал 58 результативных передач.