Пять вариантов продолжения карьеры Андрея Ярмоленко

Все нужно делать вовремя. Вот Александр Зинченко это неписанное правило понял буквально. И, похоже, раньше всех своих ровесников и коллег по сборной Украины. Где-то в один ряд с «Зиной» по степени «понятливости» можно поставить Руслана Малиновского, который тоже, по большому счету, весьма вовремя «свалил» за бугор.

В этой связи Андрею Ярмоленко повезло меньше. Ну, если сравнивать с двумя вышесказанными. По своему потенциалу бывший лидер «Динамо» мог бы «разрывать» и Бундеслигу, и АПЛ еще раньше, лет так восемь назад, но сейчас, увы, он уже не тот, что был когда-то в «Динамо».

Четырехлетний контракт капитана сборной Украины с «Вест Хэмом» заканчивается в последний день июня. С первого июля «Ярмола» получает статус свободного агента, и своей будущей команде он достанется абсолютно бесплатно. Понятное дело, речь идет без учета заработной платы.

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Сейчас можно долго и довольно нудно говорить о том, что один из талантливейших украинских футболистов последнего десятилетия очень поздно попал на Запад. Собственно, эта сентенция не вызывает противоречий. Мы можем только догадываться, каких бы вершин мог достичь Андрей, если бы покинул «Динамо» в самом «соку», а не «выжатым». Вполне возможно, по «зарубежным» титулам он бы сейчас спорил с «Зиной».

Но реальность такова, что ни в «Боруссии», ни в «Вест Хэме» Ярмоленко не сумел завоевать каких бы то ни было командных или личных наград. В этих клубах Андрей блистал очень фрагментарно, «избирательно». Почему сложилось именно так, почему человек, прошедший путь от «я не футболист» до настоящей легенды украинского футбола, ставшей вровень с другим Андреем – Шевченко – так и не сумел реализовать свой громадный потенциал, - тема отдельной заметки. Сейчас важно разобраться в актуальном, в насущном.

А именно: где продолжит карьеру капитан сборной Украины.

На сей счет мы собрали главные инсайды. И главные сплетни. И вот что из всего этого получилось.

1. АПЛ

По большому счету, за отведенное щедрым контрактом время, украинский вингер так и не стал основный в составе «молотобойцев». Хотя его, если вы помните, брали аккурат под стартовый состав. Но сейчас не об этом. А о том, что за эти четыре года Андрей успел обжиться в Англии. И конкретно – в Лондоне. Британская столица пришлась по душе и самому футболисту, и его семье. Он там целиком акклиматизировался.

По вполне достоверной, но неофициальной информации, Ярмоленко хотел бы остаться на Туманном Альбионе и дальше. Тем более, что интерес к его персоне на острове присутствует.

Поговаривают, что сразу несколько английских клубов «средней руки» были бы не прочь ангажировать украинского полузащитника. На их фоне интерес резко разбогатевшего «Ньюкасла» видится почти что панацеей.

Если интерес действительно есть, и интерес предметный, на мой взгляд, «Ярмоле» нужно остаться в той среде, к которой он уже привык.

2. Турция

Интерес турецких грандов – прежде всего «Фенербахче» и «Галатасарая» - к нашему герою отнюдь не нов. Скажу больше: еще в бытность игроком «Динамо» стамбульские клубы зондировали почву по поводу Ярмоленко.

Но тогда не срослось. И, если честно, слава Богу. Потому что игроки уровня Андрея в чемпионате Турции, при всем уважении к этому соревнованию, должны заканчивать. А не начинать.

Сейчас нашему «молодому человеку» - это я не стебаюсь, а повторяю следом за Александром Петраковым, «еще играть и играть». И «прогрессировать».

И, откровенно говоря, с главным тренером нашей сборной я полностью согласен. Несмотря на свои 32 года, хотя осенью стукнет уже 33-и, Андрей еще может по-настоящему зажечь. Поэтому, на мой скромный взгляд, в чемпионат Турции ему нужно уходить только тогда, когда не получится получить хороший контракт в Западной Европе.

Getty Images/Global Images Ukraine

3. «Севилья»

Очень хороший вариант. Очень достойный вариант. И время как раз подходящее. По слухам, андалусийскую команду в нынешнее межсезонье покинут сразу несколько игроков стартового состава: Де Йонг, Эн-Несери, Эль-Хаддади. Им нужно найти хорошую и качественную замену. По своим профильным характеристикам Ярмоленко подошел бы команде Лопетеги. Тем более, что, якобы, и сам испанский наставник не прочь видеть украинца в своем коллективе. Было бы очень классно, если бы все срослось. Хотя, если честно, выглядит слишком хорошо, чтобы считаться правдой.

4. МЛС/Эмираты

Совсем недавно прорвался инсайд на сей счет. Если честно, лично мне сложно сказать, чего в данном случае больше: реального интереса со стороны американских клубов, или, все же, желания выдать, извините за тавтологию, желаемое за действительное.

Проще говоря, я не исключаю, что разговоры о Ярмоленко в МЛС – это своеобразные «игры» его агента Шаблия. Чтобы в такой вот нехитрый способ «набить цену». Да, я не сомневаюсь, что Андрей не затеряется и за океаном, и тем более в аравийской пустыне, но нужно ли ему самому такой вариант развития сценария – большой вопрос.

5. «Динамо»

Почти голливудский сценарий: многолетний лидер «Динамо», фактически воспитанник столичного клуба (не в обиду «Десне» будет сказано) после многолетних скитаний возвращается на круги своя. Возвращается не мальчиком, а мужем. Почти седовласым мудрецом. Тут был бы и почет, и уважение, и свежий воздух. Тут было бы все, с чем нужно финишировать.

Но дело в том, что финишировать, как по мне, ему еще рано. На мой взгляд, еще пару сезонов «Ярмола» может преспокойно «зажечь» в Европе.

А уж потом можно – и нужно – возвращаться в «Динамо».