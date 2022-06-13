Сотрудничество с братом Гвардиолы. В какую команду перейдет Цыганков?

Не так давно в СМИ появилась информация, что вингер «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков будет работать с братом Пепа Гвардиолы – Пере. 24-летний Цыганков начнет сотрудничать с агентством SEG, которое будет заниматься трудоустройством украинца. Всезнающий Transfermarkt пока не определяет украинца как полноценного клиента компании. На профиле футболиста в строчке «агенты» тоже ничего не значится. Возможно, Transfermarkt обновит информацию 1 июля или между сторонами нет полноценных отношений игрок-агент, а они сотрудничают в определенных нормах.

Не секрет, что у Цыганкова никогда не было агента. Ему предлагали свои услуги разные люди этого бизнеса, но дела лидера «Динамо» всегда вел его отец Виталий. Насколько известно, интерес к Цыганкову в последние годы проявляло немало клубов. Среди них – «Рома» и «Арсенал». Позиция Виктора и его отца была жесткой и понятной. Мол, переход в европейский клуб не ко времени, сначала нужно выиграть титул в Украине, чтобы отблагодарить за все «Динамо».

Футбольных предпосылок для трансфера Цыганкова в Европу прямо сейчас не так много

Если после перехода в первую команду в 2016 году Цыганковым действительно очень интересовались европейские скауты, то сейчас ситуация несколько изменилась. Виктору уже 24 года, и процесс становления он уже прошел. И давайте откровенно говорить: в последнее время он несколько остановился в своем развитии. Нужно говорить и о травмах, которые постоянно донимают игрока. Цыганков не играл из-за травмы на Евро-2020, не показывал свой максимум в последнем сезоне в «Динамо». А в Лиге чемпионов его вообще не было видно. Цыганков должен был быть одним из тех, кто ведет партнеров за собой, но этого, к сожалению, не произошло. Хотя, конечно, нужно делать поправку на то, что команда Луческу ничего не смогла показать в групповом турнире.

Последние полгода Виктор не играл в чемпионате из-за войны. На чемпионат мира сборная Украины не поедет. При этом следует учитывать, что у Цыганкова нет паспорта ЕС – он становится конкурентом для новичков из Латинской Америки, Африки. Резюме, скажем откровенно, не слишком убедительное.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В нынешних обстоятельствах вряд ли найдется много желающих платить деньги, которые устроят Игоря Суркиса. Но здесь во главу угла выходит контракт, который будет действовать еще год. Уже зимой Цыганков может подписывать предварительное соглашение с любым клубом. Таким образом, «Динамо» может потерять один из главных своих активов бесплатно.

Агенты очень хорошо понимают ситуацию. Украинский футбол будет выживать, поэтому клубы по возможности будут избавляться от своих игроков с большими зарплатами. Сейчас уже никто не будет называть заоблачные суммы, как это было до войны. Мы видим, что тот же «Шахтер» продает своих лидеров за приземленные деньги, и этот процесс будет продолжаться летом. Понятно, что если у Цыганкова контракт еще на год, то отступная сумма не может быть большой. При том, что сам футболист, похоже, серьезно хочет сменить клуб летом.

Контракт Цыганкова истекает через год и сумма его трансфера не должна быть заоблачной

Почему Цыганков решил работать с агентством брата Пепа Гвардиолы? Есть минимум три причины.

Лобби. Нужен человек, который сможет рекомендовать украинского футболиста в Европе. Украинские агенты не могут похвастаться большими связями или влиянием в Европе. Разве что компания PROSTAR Вадима Шаблия в Бельгии благодаря Сергею Серебренникову и Олегу Ящуку. Но вряд ли уровень этого чемпионата устроит Цыганкова. Компания брата Гвардиолы имеет большие возможности и серьезную репутацию.

Оформление трансфера. Любое серьезное соглашение требует юридического и агентского оформления. То есть, люди должны соединить все концы в кучу. Есть такие ситуации, что переходы возможны, если они оформляются определенной агентской конторой. Другими словами, зайти в определенный клуб можно, имея только правильного агента, у которого есть связи со спортивным директором клуба. В свое время Александр Зинченко играл год на правах аренды за ПСВ. Очень возможно, что именно Пере Гвардиола выполнил просьбу своего брата, потому что его агентство имеет огромное влияние в Нидерландах. Хотя сам Зинченко с агентством Гвардиолы никогда не работал.

Переговоры с «Динамо». У Цыганкова еще год контракта с «Динамо». Игорь Суркис не хочет терять своего ведущего игрока. Босс «бело-синих» публично говорил, что Цыганков уедет в Европу, когда придет время. Он должен последовать примеру Ярмоленко, который переподписал новый контракт, а затем был продан. Вести переговоры с братьями Суркисами непросто. Об этом говорил не один легионер. Поэтому Цыганкову нужен авторитетный помощник, который возьмет на себя эту функцию.

Что нужно знать о новых агентах Цыганкова?

Компания SEG (Sports Entertainment Grup) базируется в Амстердаме и имеет огромный штат сотрудников – около 50 человек. Среди них преобладают нидерландцы, но есть также представители Испании, Италии, Бельгии, Германии, Австрии, Сербии, Японии, Австралии, Англии, Греции, Турции, Кореи, Швеции, Швейцарии. Иными словами, во многих странах работают представители или скауты, которые ищут потенциальных клиентов для компании. Руководителем является представитель Нидерландов госпожа Рейчел Гомес (исполнительный директор). Остальные имеют равный статус.

Идут разговоры, что брат Пепа Гвардиолы влияет на трансферную политику «Манчестер Сити». На самом деле, это не так, потому что в составе SEG нет ни одного игрока «горожан». Компания вообще не может похвастаться наличием топ-футболистов современности, хотя работает с огромным количеством игроков.

Самый дорогой из них 23-летний нападающий ПСВ Коди Гакпо. Нидерландец оценивается в 30 млн. евро. В прошлом сезоне он забил 12 голов и сделал 13 ассистов в 27 матчах за клуб. Среди наиболее известных игроков - Мартен Де Роон из «Аталанты», Каспер Долберг из «Ниццы», игрок «Андерлехта» и испанской «молодежки» Серхио Гомес (вытеснил из состава нашего Богдана Михайличенко). Среди ветеранов – бывший защитник МЮ Дэйли Блинд и экс-вратарь Аякса и Барсы Яспер Силлессен. Игроков, которые оцениваются более чем в 10 млн евро, только четыре. Много футболистов, не имеющих трансферной стоимости вообще.



Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп и Пере Гвардиола

Среди тренеров ситуация совсем иная. Среди клиентов компании оба тренера грандов из Манчестера – Пеп Гвардиола и Эрик Тен Хаг. Тренер «Бохума» Томас Рейс. Наставник «Люцерна» Марио Фрик. Помощники главного тренера «Вольфсбурга» и «Хоффенхайма». Специалисты из Нидерландов, Испании. Далеко не все из них имеют работу.

Чего ждать от сотрудничества Цыганкова с агентством брата Гвардиолы?

В первую очередь, медийного присутствия. Цыганкова будут сватать в разные европейские клубы, увеличивая интерес и набивая цену. Первой ласточкой стал интерес со стороны «Ливерпуля». Там есть неопределенность с будущим Садио Мане, а украинец стал одним из кандидатов на замену. «Красные» два года не становятся чемпионами АПЛ и проиграли финал ЛЧ. Наверное, в этом случае Клопп может рассчитывать на серьезное усиление от боссов клуба. Но это уже хорошо, что Цыганкова предлагают разным клубам и пиарят. Это означает, что новые агенты реально работают над трансфером.

Сейчас очень сложно предсказать потенциально новый клуб для украинца. Агентство SEG работает по всей Европе и имеет свое влияние. У них огромное влияние в Нидерландах. Трудно судить, был бы интересен местным грандам трансфер украинца и готов ли сам Цыганков отыграть сезон-другой в Эредивизии. Поэтому вопрос достаточно широкий.

По большому счету, Цыганков может «выплыть» в любой ведущей лиге мира, имея хорошее агентское лобби. В любом случае, в ближайшие недели о трансфере, наверное, говорить не стоит. Переход Цыганкова, если и произойдет, то ближе к августу.

Сергей ТИЩЕНКО