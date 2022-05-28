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  4. СУРКИС: «Если по Цыганкову нет предложений, значит он недоработал»
Украина. Премьер лига
28 мая 2022, 23:10 |
935
0

СУРКИС: «Если по Цыганкову нет предложений, значит он недоработал»

Президент «Динамо» утверждает, что достойного предложения еще не было

28 мая 2022, 23:10 |
935
0
СУРКИС: «Если по Цыганкову нет предложений, значит он недоработал»
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, почему столичный клуб еще не продал Виктора Цыганкова.

— Есть ли сейчас по кому-то из игроков «Динамо» конкретные предложения? 
— На сегодняшний день есть только слухи, конкретных предложений на бумаге ни по кому нет. Приведу пример. Любой тренер не захотел бы расставаться с таким футболистом, как Миколенко. Но когда поступило хорошее предложение от «Эвертона», мы обратились к Мистеру, и он сказал: «Немедленно дайте дорогу парню. Это хороший финансовый, и прежде всего, имиджевый ход для клуба». 

Футболисты «Динамо» очень четко понимают: для того, чтобы я их продал в хороший клуб — должно быть предложение. Я не собираюсь бегать с протянутой рукой и засовывать футболистов в непонятные клубы. Хочу сразу предупредить разных агентишков: не провоцируйте моих футболистов! Таким образом вопросы решаться не будут! 

Все наши украинские футболисты являются патриотами и прекрасно понимают ситуацию. Есть предложение — будем рассматривать. Нет предложения – они будут играть в «Динамо» и прогрессировать для того, чтобы это предложение поступило в будущем. 

Хочу сказать, что сегодня я не занимаюсь распродажей команды, я хочу ее сохранить и попытаться выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Я понимаю, что сделать это будет очень сложно, нам нужно будет пройти три этапа квалификации, но я верю в наших ребят и Мистера. 

— Не кажется ли вам, что Цыганков уже пересидел в «Динамо»?
— Что значит пересидел? Я этого слова вообще не понимаю. Футболист должен показывать такой уровень, чтобы все клубы за ним гонялись и между ними была конкуренция. Это называется рынок. Если по Цыганкову нет предложений, значит, не пересидел, а еще недоработал. 

Я понимаю Витю, он хороший человек и футболист, но у него в сердце должен быть еще и патриотизм. В этом плане мне импонирует, как уходил Ярмоленко. У него оставался год контракта, он пришел и сказал: «Михалыч, я готов подписать новый контракт на улучшенных условиях. Будет предложение — вы меня продадите, но бесплатно из «Динамо» я не уйду никогда и ни при каких обстоятельствах. Этот клуб дал мне все».  

Так сегодня должны вести себя все украинские футболисты, видя то, что происходит в нашей стране. Если по Цыганкову поступит хорошее предложение, мы его отпустим, в независимости от того, год у него контракта или пять лет. Миколенко хороший пример, ведь у него было соглашение с «Динамо» на четыре года, когда поступило достойное предложение от «Эвертона». Вопрос по Миколенко был решен в течении одного дня. 

— Чего хочет сам Цыганков?
— Наверное, как и любой другой футболист, он хочет играть на более высоком уровне в сильном чемпионате, чтобы расти. Но сегодня надо немножко поработать на свою страну. Витя молодой парень, ему нужно немного убрать свои амбиции и работать, а через год-два по нему поступит предложение, я в этом уверен. Это я могу сказать относительно всех футболистов «Динамо», тех же Бущана, Сироты, Забарного, Караваева. Поймите, возраст не играет роли на Западе. Если футболист себя хорошо проявляет, и клуб ищет усиление на ту или иную позицию, то его пригласят, не глядя на возраст. 
 

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Игорь Суркис Виктор Цыганков Динамо Киев
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Источник FanDay
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