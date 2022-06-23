Исключительный талант. Ярмолюк получил визу для трансфера в Брентфорд
Способности 18-летнего хавбека высоко оценили на Туманном Альбионе
Молодой полузащитник «Днепра-1» Егор Ярмолюк близок к завершению трансферного перехода в английский «Брентфорд».
На днях Ярмолюк получил британскую визу, необходимую для работы в Англии. Ее выдают иностранным игрокам, которые провели необходимый процент матчей за национальную сборную своей страны, однако в случае с Егором в силу вступило исключение.
Ярмолюка признали «исключительным талантом», что позволяет получить рабочую визу без выполнения общих условий.
Отмечается, что для завершения сделки предстоит решить формальности, в том числе, прощание Ярмолюка с «Днепром-1».
Ранее сообщалось, что за трансфер Ярмолюка «Брентфорд» согласился заплатить «Днепру-1» 1,5 миллиона евро.
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