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  4. Исключительный талант. Ярмолюк получил визу для трансфера в Брентфорд
Украина. Премьер лига
23 июня 2022, 14:18 | Обновлено 23 июня 2022, 14:19
1311
2

Исключительный талант. Ярмолюк получил визу для трансфера в Брентфорд

Способности 18-летнего хавбека высоко оценили на Туманном Альбионе

23 июня 2022, 14:18 | Обновлено 23 июня 2022, 14:19
1311
2
Исключительный талант. Ярмолюк получил визу для трансфера в Брентфорд
СК Днепр-1. Егор Ярмолюк

Молодой полузащитник «Днепра-1» Егор Ярмолюк близок к завершению трансферного перехода в английский «Брентфорд».

На днях Ярмолюк получил британскую визу, необходимую для работы в Англии. Ее выдают иностранным игрокам, которые провели необходимый процент матчей за национальную сборную своей страны, однако в случае с Егором в силу вступило исключение.

Ярмолюка признали «исключительным талантом», что позволяет получить рабочую визу без выполнения общих условий.

Отмечается, что для завершения сделки предстоит решить формальности, в том числе, прощание Ярмолюка с «Днепром-1».

Ранее сообщалось, что за трансфер Ярмолюка «Брентфорд» согласился заплатить «Днепру-1» 1,5 миллиона евро.

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Егор Ярмолюк Днепр-1 Брентфорд трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы
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Источник Футбол 1/2/3
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Комментарии 2
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Милан Милан
а кто єто?
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umnuy2
у нас тоже без виз сотни тысяч ВЫНЯТКОВЫХ ТАЛАНТОВ сдымило через границу через взятки и купленные справки в военкоматах и врачей
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0
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