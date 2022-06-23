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  4. Марлос может уехать в ОАЭ. Его карьера терпит крах в Атлетико Паранаэнсе
Бразилия
23 июня 2022, 22:53 |
1486
1

Марлос может уехать в ОАЭ. Его карьера терпит крах в Атлетико Паранаэнсе

Опытный бразилец с украинским паспортом почти не играет за команду своей мечты

23 июня 2022, 22:53 |
1486
1
Марлос может уехать в ОАЭ. Его карьера терпит крах в Атлетико Паранаэнсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлос

34-летний полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Марлос, который перебрался в Бразилию в начале февраля на правах свободного агента из «Шахтера», вскоре может вновь сменить клуб.

В услугах опытного хавбека ныне всерьез заинтересованы два клуба из ОАЭ – «Аль-Наср» и «Хор-Факкан». Ожидается, что в ближайшие дни от них придут официальные предложения в адрес «Атлетико Паранаэнсе».

С самим Марлосом арабы уже контактировали и, вероятно, смогут убедить полузащитника покинуть клуб, за который он так мечтал поиграть с детства.

Карьера Марлоса в «Атлетико Паранаэнсе» терпит крах. Он сыграл только в 4 матчах в рамках бразильской Серии А из 13-ти, проведенных командой. Во всех выходил на поле исключительно на замену, и не отличился голевыми действиями.

В «Атлетико Паранаэнсе» готовы рассмотреть возможность продажи Марлоса прямо сейчас, тем более, что срок действия контракта хавбека рассчитан до 31 декабря.

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Марлос Атлетико Паранаэнсе трансферы Аль-Наср Хор-Факкан чемпионат Бразилии по футболу чемпионат ОАЭ по футболу
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Источник Globo
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Віталій Ткачук
Марлос ще в Шахтарі ледве пересувався по полі. Розумний гравець, але вік. Хай переходить,  в арабів гроші є, а розуму нема ( як можна купити вікового гравця без мотивації? ).
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