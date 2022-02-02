МАРЛОС: «Атлетико – удивительный клуб, я как будто, до сих пор в Европе»

Экс-игрок «Шахтера» рад переходу в новый клуб

  • 02.02.2022 11:03
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  • 1 комментарий
МАРЛОС: «Атлетико – удивительный клуб, я как будто, до сих пор в Европе»
© ФК Атлетико Паранаэнсе

33-летний полузащитник Марлос 2 февраля перешел в «Атлетико Паранэнсе». Экс-игрок «Шахтера» поделился своими эмоциями.

«Всегда четко заявлял, что мечтаю играть за «Атлетико Паранаэнсе». Очень рад, что меня здесь приняли все, кто является частью проекта. Буду работать с квалифицированными и признанными профессионалами по футболу. «Атлетико» – удивительный. Здесь отличная структура. Мне даже кажется, что я до сих пор в Европе.

Теперь я могу сказать, что все мечты, которые у меня были в детстве, сбываются. Я счастлив быть частью этого замечательного проекта «Атлетико Паранаэнсе». И я надеюсь сделать много хорошего для этого клуба. Я надеюсь, что моя семья будет гордиться мной, и я знаю, что они поддержат меня, ведь болеют за этот клуб в течение многих лет. И что однажды они смогут поместить сюда и мою фотографию вместе с другими легендами клуба. Это будет одна из самых больших гордостей в моей карьере», — добавляет он.

Источник — ФК Атлетико Паранаэнсе

(2 голоса)

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Комментарии
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    online
    Buvalii, 02.02.2022 11:17
    0
    подскажите, а где новость о том, что глава судейского комитета Украины, Лучиано Лучи, пьяным в дым сидел на пассажирском месте в машине депутата от слуг народа -трухина, представителя Коломойского
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