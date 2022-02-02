МАРЛОС: «Атлетико – удивительный клуб, я как будто, до сих пор в Европе»

33-летний полузащитник Марлос 2 февраля перешел в «Атлетико Паранэнсе». Экс-игрок «Шахтера» поделился своими эмоциями.

«Всегда четко заявлял, что мечтаю играть за «Атлетико Паранаэнсе». Очень рад, что меня здесь приняли все, кто является частью проекта. Буду работать с квалифицированными и признанными профессионалами по футболу. «Атлетико» – удивительный. Здесь отличная структура. Мне даже кажется, что я до сих пор в Европе.

Теперь я могу сказать, что все мечты, которые у меня были в детстве, сбываются. Я счастлив быть частью этого замечательного проекта «Атлетико Паранаэнсе». И я надеюсь сделать много хорошего для этого клуба. Я надеюсь, что моя семья будет гордиться мной, и я знаю, что они поддержат меня, ведь болеют за этот клуб в течение многих лет. И что однажды они смогут поместить сюда и мою фотографию вместе с другими легендами клуба. Это будет одна из самых больших гордостей в моей карьере», — добавляет он.