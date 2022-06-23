Польская Ягеллония продлит аренду форварда Днепра-1 еще на сезон

26-летний испанский форвард Марк Гуаль, который в январе перешел в «Днепр-1», но из-за войны не успел провести ни одного официального матча за украинскую команду, в ближайшее время не вернется в стан «спортклубовцев».

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В марте Гуаль на правах краткосрочной аренды присоединился к польской «Ягеллонии», в составе которой провел 6 матчей и забил 3 мяча в Экстраклассе.

В «Ягеллонии» решили сохранить испанца, и уже согласовали все детали по продлению его аренды на сезон-2022/23.

В ближайшее время Гуаль пройдет медицинские тесты, после чего подпишет необходимые бумаги и начнет подготовку к новому сезону.