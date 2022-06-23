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  4. Польская Ягеллония продлит аренду форварда Днепра-1 еще на сезон
Украина. Премьер лига
23 июня 2022, 12:17 |
719
0

Польская Ягеллония продлит аренду форварда Днепра-1 еще на сезон

Марк Гуаль не вернется в Украину в ближайшее время

23 июня 2022, 12:17 |
719
0
Польская Ягеллония продлит аренду форварда Днепра-1 еще на сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гуаль

26-летний испанский форвард Марк Гуаль, который в январе перешел в «Днепр-1», но из-за войны не успел провести ни одного официального матча за украинскую команду, в ближайшее время не вернется в стан «спортклубовцев».

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В марте Гуаль на правах краткосрочной аренды присоединился к польской «Ягеллонии», в составе которой провел 6 матчей и забил 3 мяча в Экстраклассе.

В «Ягеллонии» решили сохранить испанца, и уже согласовали все детали по продлению его аренды на сезон-2022/23.

В ближайшее время Гуаль пройдет медицинские тесты, после чего подпишет необходимые бумаги и начнет подготовку к новому сезону.

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Источник Migrantes del Balón
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