WTA23 июня 2022, 18:10 |
2309
5
Истборн. Цуренко не выйдет на четвертьфинальный матч
Леся снялась после пяти сыгранных матчей за пять дней
23 июня 2022, 18:10 |
2309
5
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№114 WTA) не смогла продолжить успешные выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.
Украинка снялась с соревнований перед матчем 1/4 финала против 15-й сеяной Беатрис Хаддад Майи из Бразилии (№29 WTA).
Отметим, что Цуренко выиграла до этого два матча квалификации и три матча основы за пять дней.
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Комментарии 5
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ось і казочкі кінець сьогодні для всіх наших тенісисток...дякуемо.за цей тиждень
Прикро, здоров'я Лесі!
Хазяїн зна .що кобилі робить
Леся долго продержалась, целых пять игр подряд сыграла, я перед каждой ее игрой надеялся, что она не снимется, но в самую важную игру она не выдержала.
Старушка видохлась.
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