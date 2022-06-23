Истборн. Цуренко не выйдет на четвертьфинальный матч

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№114 WTA) не смогла продолжить успешные выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

Украинка снялась с соревнований перед матчем 1/4 финала против 15-й сеяной Беатрис Хаддад Майи из Бразилии (№29 WTA).

Отметим, что Цуренко выиграла до этого два матча квалификации и три матча основы за пять дней.