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  4. Истборн. Цуренко не выйдет на четвертьфинальный матч
WTA
23 июня 2022, 18:10 |
2309
5

Истборн. Цуренко не выйдет на четвертьфинальный матч

Леся снялась после пяти сыгранных матчей за пять дней

23 июня 2022, 18:10 |
2309
5
Истборн. Цуренко не выйдет на четвертьфинальный матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№114 WTA) не смогла продолжить успешные выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

Украинка снялась с соревнований перед матчем 1/4 финала против 15-й сеяной Беатрис Хаддад Майи из Бразилии (№29 WTA). 

Отметим, что Цуренко выиграла до этого два матча квалификации и три матча основы за пять дней.

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Источник Sport.ua
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Александр Ад
ось і казочкі кінець сьогодні для всіх наших тенісисток...дякуемо.за цей тиждень
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+6
Макс Максов
Прикро, здоров'я Лесі!
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0
Володимир Коваленко
Хазяїн зна .що кобилі робить
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0
Santk86
Леся долго продержалась, целых пять игр подряд сыграла, я перед каждой ее игрой надеялся, что она не снимется, но в самую важную игру она не выдержала. 
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0
terhoha
Старушка видохлась.
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-5
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