Трансфер Мудрика в Байер может сорваться: известна причина
«Шахтер» хочет продать Михаила дороже в другой чемпионат
Трансфер полузащитника донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика в леверкузенский «Байер» может сорваться.
По данным источника, препятствует переходу позиция «горняков», которые хотят выручить больше денег с продажи, а потому намерены найти более интересные предложения от представителей АПЛ или Серии А.
Впрочем, «Байер» также готов увеличить свое предложение, если продаст Муссу Диаби во французский ПСЖ.
Ранее Мудрик согласовал личный контракт с немецким клубом, а «Байер» и «Шахтер» устно договорились о трансфере. Сумма компенсации должна была составить 21 миллион евро.
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