Чемпионат мира23 июня 2022, 12:53 | Обновлено 23 июня 2022, 12:56
694
0
Рейтинг ФИФА. Украина сохранила место в первой тридцатке
Шотландия потеряла сразу шесть позиций
23 июня 2022, 12:53 | Обновлено 23 июня 2022, 12:56
694
0
ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных. В нем Украина по-прежнему занимает 27-е место.
Больше в нашем TelegramФОТО. Автомобиль Криштиану Роналду угодил в серьезную аварию
Сине-желтые, которые в июне провели пять матчей (Шотландия - 3:1, Уэльс - 0:1, Ирландия - 1:0, 1:1, Армения - 3:0), имеют 1542,79 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 16-я.
Соперники сборной Украины в Лиге наций занимают в реестре следующие места: Шотландия - 45-е (-6), Ирландия - 47-е (0), Армения - 92-е (0).
Полный рейтинг здесь.
Топ-10 рейтинга ФИФА
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 июня 2022, 06:20 3
Похоже, лидер киевлян последних лет больше не видит себя в УПЛ
Война | 22 июня 2022, 12:40 3
Точное попадание
Футбол | 23.06.2022, 05:00
Футбол | 22.06.2022, 14:03
Футбол | 23.06.2022, 11:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.06.2022, 13:04 8
21.06.2022, 18:54
21.06.2022, 15:52 12
21.06.2022, 23:53 2
21.06.2022, 15:14 9
23.06.2022, 07:00
21.06.2022, 19:52 2
22.06.2022, 06:00 13