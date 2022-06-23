Рейтинг ФИФА. Украина сохранила место в первой тридцатке

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных. В нем Украина по-прежнему занимает 27-е место.

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Сине-желтые, которые в июне провели пять матчей (Шотландия - 3:1, Уэльс - 0:1, Ирландия - 1:0, 1:1, Армения - 3:0), имеют 1542,79 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 16-я.

Соперники сборной Украины в Лиге наций занимают в реестре следующие места: Шотландия - 45-е (-6), Ирландия - 47-е (0), Армения - 92-е (0).



Полный рейтинг здесь.



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