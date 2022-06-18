Ярмолюк будет играть в АПЛ, Цыганков уйдет из Динамо, Ярмоленко ждут в MLS

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 17 июня.

1. Цыганык назвал сумму, в которую Брентфорду обойдется покупка Ярмолюка

В настоящий момент 18-летний хавбек является одним из главных талантов «Днепра-1»

2. Цыганков не планирует подписывать новый контракт с Динамо

Виктор хочет попробовать свои силы в другом клубе

3. MLS – это серьезно. Цыганык рассказал о футбольном будущем Ярмоленко

Украинский форвард может продолжить карьеру за океаном

4. Источник: Сделка закрыта. Мане – игрок Баварии

Сенегальский форвард покидает «Ливерпуль»

5. ФОТО. Игроки Динамо вернулись в Киев. Команда начинает тренировки

Легионеров в составе нет

6. Йожеф САБО: «путин заходил в раздевалку сборной Украины. Все проверяли»

Известный тренер рассказал о знакомстве с кровавым диктатором

7. Голден Стэйт – чемпион НБА

«Уорриорз» в шестом матче серии обыграли «Бостон» и завоевали титул

8. Бетербиев может проиграть Смиту. Но этот бой – позор для организаций

Его нужно было отменить

9. Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Наша сборная должна была проходить Уэльс»

Известный специалист – о матчах сборной Украины в плей-офф ЧМ и Лиге наций

10. Куда уйдут легионеры Шахтера: официоз и главные сплетни

В новом сезоне мы, скорее всего, увидим совершенно новый «Шахтер»