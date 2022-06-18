Ярмолюк будет играть в АПЛ, Цыганков уйдет из Динамо, Ярмоленко ждут в MLS
Главные новости за 17 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 17 июня.
1. Цыганык назвал сумму, в которую Брентфорду обойдется покупка Ярмолюка
В настоящий момент 18-летний хавбек является одним из главных талантов «Днепра-1»
2. Цыганков не планирует подписывать новый контракт с Динамо
Виктор хочет попробовать свои силы в другом клубе
3. MLS – это серьезно. Цыганык рассказал о футбольном будущем Ярмоленко
Украинский форвард может продолжить карьеру за океаном
4. Источник: Сделка закрыта. Мане – игрок Баварии
Сенегальский форвард покидает «Ливерпуль»
5. ФОТО. Игроки Динамо вернулись в Киев. Команда начинает тренировки
Легионеров в составе нет
6. Йожеф САБО: «путин заходил в раздевалку сборной Украины. Все проверяли»
Известный тренер рассказал о знакомстве с кровавым диктатором
7. Голден Стэйт – чемпион НБА
«Уорриорз» в шестом матче серии обыграли «Бостон» и завоевали титул
8. Бетербиев может проиграть Смиту. Но этот бой – позор для организаций
Его нужно было отменить
9. Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Наша сборная должна была проходить Уэльс»
Известный специалист – о матчах сборной Украины в плей-офф ЧМ и Лиге наций
10. Куда уйдут легионеры Шахтера: официоз и главные сплетни
В новом сезоне мы, скорее всего, увидим совершенно новый «Шахтер»
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