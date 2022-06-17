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17 июня 2022, 05:59 | Обновлено 17 июня 2022, 06:26
68
0

Йожеф САБО: «путин заходил в раздевалку сборной Украины. Все проверяли»

Известный тренер рассказал о знакомстве с кровавым диктатором

17 июня 2022, 05:59 | Обновлено 17 июня 2022, 06:26
68
0
Йожеф САБО: «путин заходил в раздевалку сборной Украины. Все проверяли»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, как познакомился с президентом россии владимиром путиным.

«Действительно, когда мы играли в Москве в 1999 году, путин заходил в раздевалку. Он был молодой совсем. Но я знал, что он был КГБ-шником. Потому что все проверяли. Если кто-то, где-то написал – сразу проверяли. У него ничего своего нет. У него душа нечистая», - сказал Сабо.

Напомним, матч квалификации Евро-2000 россия – Украина (1:1) состоялся 9 октября 1999 года. Благодаря ничейному результату команда Йожефа Сабо вырвала путевку в плей-офф отбора, где проиграла Словении.

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Йожеф Сабо Владимир Путин (х..ло) сборная России по футболу сборная Украины по футболу Евро-2000 Россия - Украина российско-украинская война
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Источник Sportarena
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