Йожеф САБО: «путин заходил в раздевалку сборной Украины. Все проверяли»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, как познакомился с президентом россии владимиром путиным.

«Действительно, когда мы играли в Москве в 1999 году, путин заходил в раздевалку. Он был молодой совсем. Но я знал, что он был КГБ-шником. Потому что все проверяли. Если кто-то, где-то написал – сразу проверяли. У него ничего своего нет. У него душа нечистая», - сказал Сабо.

Напомним, матч квалификации Евро-2000 россия – Украина (1:1) состоялся 9 октября 1999 года. Благодаря ничейному результату команда Йожефа Сабо вырвала путевку в плей-офф отбора, где проиграла Словении.