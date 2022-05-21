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  4. Сергей РЕБРОВ: «Часы, которые подарил путин, я отдал отцу»
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21 мая 2022, 13:10 |
918
0

Сергей РЕБРОВ: «Часы, которые подарил путин, я отдал отцу»

23 года назад будущий диктатор раздал подарки украинским футболистам

21 мая 2022, 13:10 |
918
0
Сергей РЕБРОВ: «Часы, которые подарил путин, я отдал отцу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший форвард сборной Украины Сергей Ребров рассказал о подарке президента российской федерации владимира путина.

«Часы, которые путин подарил после матча россия – Украина в 1999 году, я подарил своему отцу. Не знаю сейчас историю этих часов, где они находятся. На них была выгравирована дата матча. Они думали, что выиграют. Когда нам дарили часы, они были все сильно расстроены. Давал часы лично путин.

Я их не видел после того года. Мне тогда не сильно были интересны эти часы. Конечно, тогда никто не задумывался, насколько сейчас эти часы будут... Как вы говорите, что их надо разбить», - сказал Ребров.

Напомним, матч квалификации Евро-2000 россия – Украина (1:1) состоялся 9 октября 1999 года. Благодаря этому результату команда Йожефа Сабо вырвала путевку в плей-офф отбора, где проиграла Словении.

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Владимир Путин (х..ло) сборная России по футболу сборная Украины по футболу Евро-2000 Россия - Украина российско-украинская война Сергей Ребров
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Источник Пряма червона
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