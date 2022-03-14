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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Перед матчем с россией мы спали в посольстве Украины»

Легенда украинского футбола вспомнил знаменитый матч 1999 года

  • 14.03.2022 02:34
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Перед матчем с россией мы спали в посольстве Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший нападающий и главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал интересный факт, который случился накануне поединка квалификации Евро-2000 против россии.

«Первый матч мы выиграли со счетом 3:2 в Киеве. Второй поединок проходил в Москве и закончился вничью - 1:1, а я забил гол со штрафного на последней минуте. Это был 1999 год. Вечером накануне ради нашей безопасности мы спали в здании посольства Украины», - сказал Шевченко.

Источник — Corriere della Sera

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