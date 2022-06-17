Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Наша сборная должна была проходить Уэльс»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением об июньских матчах национальной команды.

– Вячеслав Викторович, что скажете по поводу выступления сборной Украины в матчах плей-офф квалификации к Мундиалю?

– Уже больше десяти суток прошло с момента нашего матча с валлийцами. В том поединке все мы, украинцы, хотели добытую путевку на мундиаль. Но, к сожалению, а такое иногда бывает в спорте, везение было на стороне соперника. И теперь каждый день после этого матча мы знакомимся с разными и часто противоположными мнениями со стороны журналистов, экспертов, тренеров, игроков, функционеров, фанатов. Это нормально! Именно это и есть свобода слова каждого человека. Одни говорят, что хорошо играли, но не попали на чемпионат мира – лучше было бы наоборот. Другие говорят, что очень хорошо, что у сборной есть игра, свой стиль, прогресс, динамика и видна перспектива. Это значит, что обязательно придут необходимые результаты. Некоторая категория людей достаточно категорична по отношению к кадровому наполнению игроков сборной и руководства.

– А вы что думаете о результатах сборной Украины в этом отборе к Мундиалю?

– Попробую не повторять тезисы, а с позиции тренера поделиться своими впечатлениями о июньских матчах нашей сборной. Сразу отмечу, что я поддерживал, поддерживаю и всегда буду поддерживать тренеров и футболистов. Потому что есть понятие тренерской этики и солидарности коллег. Давайте попробуем анализировать разумом, а не эмоциями, потому что результаты матчей изменить уже нельзя.

Даже чемпион Евро сборная Италии, проиграв Северной Македонии (0:1), не поедет на мировой форум в Катар. Хотя я считаю, что это неправильно и чемпионы Европы должны автоматически без квалификации играть на чемпионате мира. Поэтому УЕФА нужно совершить соответствующие изменения по этому вопросу.

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины, сыграв до прихода Петракова трижды вничью, в сентябре продолжила эту тенденцию. Украинцы сыграли вничью 2:2 с Казахстаном, 1:1 с французами, а также 1:1 в спарринге с чехами. Правда, в ключевой момент сборная собралась и довольно достойно сыграла со своими конкурентами Финляндией и Боснией и Герцеговиной, обыграв обоих. Так Украина стала второй в группе вслед за действующими чемпионами мира французами. Добавлю еще, что в группе мы никому не уступили, дважды одержав победы при шести ничьих. К тому же, мы забивали голы в каждом матче. Правда, в каждом, за исключением выездного поединка в Боснии (0:2), мы пропускали голы.

А дальше была подготовка к матчам плей-офф мундиаля в условиях войны рашистов против нашей родной страны. Тренерскому штабу сборной довольно сложно было привести всех игроков к общему знаменателю по разным объективным причинам. Во-первых, из-за войны наш внутренний чемпионат был приостановлен и футболисты не имели возможности получать игровую практику на официальном уровне, играя только за рубежом международные товарищеские матчи в разных странах.

Во-вторых, наши легионеры имели в своих командах гораздо меньше игрового времени, чем нам этого хотелось в интересах сборной. В-третьих, хотелось бы видеть гораздо больше спаррингов высокой квалификации для сборной.

– И все же в поединке с Уэльсом у Украины были хорошие шансы на победу…

– Да! Профессионализм и патриотизм всего коллектива нашей сборной дал нам возможность увидеть нашу сборную достойной, сильной, уверенной в своих игровых идеях. Мы по всем показателям обыграли и шотландцев, и валлийцев. Я приведу только два примера по матчу со сборной Уэльса. Во владении мячом мы обыграли соперника (68% против 32%). По ударам по воротам мы победили 22:10 (9:3 в створ). По голевым моментам у нас как минимум три, а у них один. По ударам из-за пределов штрафной Украина была также лучше (11 против 5). Наш вратарь Бущан отразил три удара, а их герой голкипер Хеннеси отразил девять ударов. Кстати, с Уэльсом при Петракове был первый матч, в котором мы не забили ни одного гола, хотя реально могли забивать и не раз. Но это уже история.

Getty Images/Global Images Ukraine

***

– Как, по вашему мнению, в плане игры изменилась сборная Украины при Петракове?

– Лично я хотел бы обратить внимание на некоторые тактические изменения в игре нашей команды. Петраков с U-20 оптимально и очень эффективно использовал схему с тремя центральными защитниками. И это принесло максимальный результат. Поэтому с основной сборной Украины в рамках группового раунда плей-офф ЧМ он и дальше придерживался этой игровой модели с тройкой центральных защитников и быстрыми и выносливыми фланговыми латералями (Тымчик, Соболь, Караваев, Миколенко).

Троих центральных защитников в большинстве случаев играли Забарный, Кривцов и Матвиенко. При такой системе игры баланс полевых игроков составил шесть против четырех в пользу футболистов обороны. Три центральных защитника и два латераля, а также отбирающий опорник – это шесть исполнителей. Если в матчах со сборной Франции так играть логично, то в поединке с другими соперниками тренерскому штабу не хватало еще одного игрока-конструктора в центральный треугольник. Тем более, имея немалую группу талантов как раз этого амплуа, а именно Малиновского, Зинченко, Шапаренко, Буяльского, Гармаша, Пихаленка, Коваленко и других исполнителей. Также есть быстрые и высокотехнические игроки группы атаки Ярмоленко, Яремчук, Цыганков, Мудрик, Довбик, Зубков. Поэтому для получения баланса требовалась перестройка тактики на два центральных защитника. Как итог, двух центрбеков играли Забарный и Матвиенко.

– Почему тренерский штаб пошел на эти изменения?

– Это было связано с рядом аспектов.

А. Требовалось усиление центрального диспетчерского треугольника для атакующего потенциала.

Б. У нас индивидуальные и квалифицированные качественные центральные защитники. Их главные качества – это быстрота, умение играть один в один, страхование партнеров, быстрое и лучшее решение при надежности обороны, первый активный пас на атаку, игра на опережение и перехват. Это все Забарный и Матвиенко демонстрируют как в киевском «Динамо» и донецком «Шахтере», так и в национальной сборной.

В. Была игра на победу во всех пяти матчах в квалификации к мундиалю и Лиге наций.

Г. Уровень соперников: Шотландия, Уэльс, Ирландия и Армения нам по зубам. Мы должны были играть с позиции силы. У фланговых защитников Миколенко, Караваева, Соболя функционал практически не изменился, потому что мы играли первым номером, диктовали соперникам свои условия и лучше и качественнее контролировали мяч. Поэтому от них была, как обычно, высокая фланговая активность. Они, кстати, отдавали передачи и забивали мячи. На основании майской подготовки сборной было четко принято решение как по тактическому игровому рисунку, так и по кадровому наполнению на матчи плей-офф к мундиалю. Вратарская позиция была отдана Георгию Бущану. Баланс полевых игроков превратился из 6+4 в 5+5.

– Как это удалось сделать?

– Забарный, Караваев, Матвиенко, Миколенко (4 защитника) и опорник Степаненко – пятерка, отвечавшая за надежность обороны. Ярмоленко, Малиновский, Цыганков, Зинченко и центрфорвард Яремчук отдавали приоритет атаке. И фактически баланс стал 5+5. Все эти футболисты достаточно быстры, техничны. Они защищают цвета лучших украинских команд «Динамо» и «Шахтера» и ряда зарубежных клубов, а именно «Ман Сити» (Зинченко), «Эвертона» (Миколенко, который помог команде сохранить прописку в АПЛ), «Вест Хэма» (Ярмоленко). , «Аталанты» (Малиновский), «Бенфики» (Яремчук). И в таком плане выходит 5+5 (половина полевых игроков из УПЛ и половина из-за границы).

Getty Images/Global Images Ukraine

– На что еще вы, как тренер, обратили внимание в матче с Уэльсом?

– Я хочу сделать акцент на одном моменте. Для тех, кто не обратил на это внимание. В матче с Уэльсом центрфорвард Яремчук играл второго футболиста в треугольнике, отдавая последний пас. Это не случайно для меня, но этого не ожидал соперник. Выполнения этой функции ждали от Малиновского, Зинченко, Ярмоленко, Цыганкова.

– Почему у Яремчука отлично получается исполнять эту роль?

– Он играл за «Бенфику», которую тренировал Жезуш и который является сторонником этого стиля. Поэтому для меня это не стало новостью. Яремчук выводил один в один Цыганкова и других игроков. Также, я считаю, что наша сборная прогрессирует. Мне лично наша сборная понравилась. У нее есть свой игровой стиль, уровень квалифицированных исполнителей, конкуренция, адаптация к команде новых игроков, доверие талантливой молодежи. Поэтому нужно доверие тренерскому штабу, время и терпение. Уверен, что ряд сборников получат возможность в ближайшее время проявить себя в зарубежных клубах.

– Как считаете, кто может сменить клубную прописку?

– Например, Цыганков, заключивший контракт с агентством брата Пепа Гвардиолы, должен перейти в хорошую, сильную команду. Мудрик может перейти в «Байер», а в «Тоттенхэм» – Забарный, к которому присматривается Конте. Довбиком интересуются «Фиорентина» и другие клубы. И есть еще ряд ребят, которыми интересуются сильные европейские клубы. Чем больше украинских футболистов будут играть в хороших европейских клубах, тем для нас это будет очень хорошо. Во-первых, это разноплановый опыт, а во-вторых, на их места придут молодые талантливые игроки. Это очень важно!

Лично я, как и все, очень хотел увидеть сборную на чемпионате мира. Но это уже история. Давайте смотреть на перспективу. А я вижу перспективы у сборной Украины.

***

– После матчей плей-офф квалификации мундиаля украинская команда сыграла три поединка в Лиге наций. Что скажете насчет этих встреч?

– Практически без раскачки после матча с Уэльсом через два дня на третий 8-го июня мы начали уже новый поход в Лиге наций. У нас в группе Шотландия, Ирландия и Армения. Я не сомневался и не сомневаюсь, что мы займем первое место в квартете. В первом поединке с Ирландией Петраков поменял практически весь состав, за исключением Миколенко. Это нужно было и в эмоциональном плане, и для того, чтобы дать возможность другим ребятам сыграть. Игра была достаточно сложной, что вполне естественно. Но гол Цыганкова на 47-й минуте дал нам возможность выиграть у Ирландии со счетом 1:0. Это важный момент, так как мы удачно стартовали в Лиге наций.

Getty Images/Global Images Ukraine

– За счет чего удалось победить сборную Армении?

– Не обижая сборную Армении, мы победили за счет класса и активности фланговых игроков. У нас забили Караваев и Миколенко. Это говорит о том, что они не играют за сборную только крайними защитниками. Они также крайние нападающие, которые принимают участие в каждой атаке. Караваев много отдает передач, а Миколенко часто угрожает воротам соперника. Мы выиграли 3:0 достаточно легко. Кстати, в этом поединке Саша Зинченко играл левого защитника. Он имеет навыки играть на этой позиции, так как такую роль на поле он выполняет, выступая за «Ман Сити». В сборной это было вынужденно, так как пропускал встречу Соболь.

– Почему ответная встреча с ирландцами была непростой для команды Петракова?

– В самом деле, 14-го июня с Ирландией было очень сложно. Мы все, тренеры и специалисты, понимали, что ребята практически полтора месяца находились в интенсивном тонусе. Поэтому в первом тайме ирландцы были свежее, они больше подбирали мяч и больше опережали, что вполне естественно. Они были свежее. Но нашлись слова у тренерского штаба. Ребята, молодцы, собрались. И, хотя было очень сложно, Ярмоленко в той ситуации, когда мы сравняли счет, сделал все великолепно. Довбик после паса Андрея забивал уже в пустые ворота. Это очень здорово!

– Кстати, в эпизоде с голом ирландцы, кажется, забыли о персональной опеке в своей штрафной площади, о чем вы говорите в своих интервью. Так ли это?

– Хорошо, что ирландцы не слышат мои советы, что в штрафной площади нужно персонально играть с футболистами, и Украине удалось забить мяч (смеется). Естественно, было сложно психологически, функционально и эмоционально. Во второй половине встречи мы выглядели значительно лучше. Это нормально! Теперь после трех туров у нас семь очков, и мы лидируем в группе. В трех матчах мы дважды победили и раз сыграли вничью, пропустив только один мяч. У нас есть реальная возможность выиграть группу, что даст нам возможность бороться за путевку на чемпионат Европы, и мы автоматически перейдем в Лигу А.

– В чем, по вашему вниманию, позитив игр в Лиге наций?

– Плюс в том, что дебютировали новые игроки за сборную. Тот же Ризнык дебютировал в воротах сборной Украины. Парень очень переживал и нервничал. Можно поздравить его с дебютом. А, к слову, Андрюха Пятов после поединка с Арменией закончил свою карьеру в сборной Украины. Поблагодарим его, он 102 матча сыграл в футболке национальной команды. Появляются новые футболисты. Мудрик как будто уже сто лет играет за сборную Украины. А он достаточно молодой парень. И другие молодые игроки стучатся в сборную. Я перспективу вижу. Этот турнир в принципе на позитиве пройдет. В том, что мы выиграем группу, у меня сомнений нет. Пожелаем удачи нашей сборной!