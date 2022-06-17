ФОТО. Игроки Динамо вернулись в Киев. Команда начинает тренировки
Легионеров в составе нет
Официальный сайт «Динамо» сообщил о том, что первая команда киевлян вместе с тренерским штабом вернулась в столицу Украины.
Сегодня часть игроков пройдет медосмотр, а позже приступит к тренировкам. О легионерах информации пока нет.
В первый день на медосмотр прибыло 11 украинских футболистов: Александр Андриевский, Денис Антюх, Артем Беседин, Кристиан Биловар, Виктор Близниченко, Денис Бойко, Владимир Бражко, Никита Бурда, Виталий Буяльский, Викентий Волошин, Назар Волошин.
Остальные игроки пройдут медосмотр завтра.
В течение ближайшей недели команда будет тренироваться в Киеве, 22 июня отправится в Румынию, а оттуда 24 июня на сбор в Швейцарию.
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