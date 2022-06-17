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  4. ФОТО. Игроки Динамо вернулись в Киев. Команда начинает тренировки
Украина. Премьер лига
17 июня 2022, 11:53 |
1946
1

ФОТО. Игроки Динамо вернулись в Киев. Команда начинает тренировки

Легионеров в составе нет

17 июня 2022, 11:53 |
1946
1
ФОТО. Игроки Динамо вернулись в Киев. Команда начинает тренировки
fcdynamo.kiev.ua

Официальный сайт «Динамо» сообщил о том, что первая команда киевлян вместе с тренерским штабом вернулась в столицу Украины.

Сегодня часть игроков пройдет медосмотр, а позже приступит к тренировкам. О легионерах информации пока нет.

В первый день на медосмотр прибыло 11 украинских футболистов: Александр Андриевский, Денис Антюх, Артем Беседин, Кристиан Биловар, Виктор Близниченко, Денис Бойко, Владимир Бражко, Никита Бурда, Виталий Буяльский, Викентий Волошин, Назар Волошин.

Остальные игроки пройдут медосмотр завтра.

В течение ближайшей недели команда будет тренироваться в Киеве, 22 июня отправится в Румынию, а оттуда 24 июня на сбор в Швейцарию.

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Источник ФК Динамо Киев
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