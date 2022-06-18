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  4. MLS – это серьезно. Цыганык рассказал о футбольном будущем Ярмоленко
Англия
18 июня 2022, 03:25 | Обновлено 18 июня 2022, 03:32
138
0

MLS – это серьезно. Цыганык рассказал о футбольном будущем Ярмоленко

Украинский форвард может продолжить карьеру за океаном

18 июня 2022, 03:25 | Обновлено 18 июня 2022, 03:32
138
0
MLS – это серьезно. Цыганык рассказал о футбольном будущем Ярмоленко
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный журналист Игорь Цыганык подтвердил, что форвард Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в MLS:

«Я думаю, что на следующей неделе мы узнаем, куда может перейти Ярмоленко. Я знаю о том, что MLS – это серьезно! Это был и есть такой вариант для Ярмоленко!

Но, насколько я понимаю, сам футболист хотел бы еще остаться в Европе, поближе к Украине. Поэтому я думаю, что он будет приоритетно рассматривать именно вариант в Европе».

На днях американский инсайдер Том Богерт сообщил, что Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в MLS.

 

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Источник Циганик LIVE
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