Футбольный журналист Игорь Цыганык подтвердил, что форвард Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в MLS:

«Я думаю, что на следующей неделе мы узнаем, куда может перейти Ярмоленко. Я знаю о том, что MLS – это серьезно! Это был и есть такой вариант для Ярмоленко!

Но, насколько я понимаю, сам футболист хотел бы еще остаться в Европе, поближе к Украине. Поэтому я думаю, что он будет приоритетно рассматривать именно вариант в Европе».

На днях американский инсайдер Том Богерт сообщил, что Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в MLS.