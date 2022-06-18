MLS – это серьезно. Цыганык рассказал о футбольном будущем Ярмоленко
Украинский форвард может продолжить карьеру за океаном
Футбольный журналист Игорь Цыганык подтвердил, что форвард Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в MLS:
«Я думаю, что на следующей неделе мы узнаем, куда может перейти Ярмоленко. Я знаю о том, что MLS – это серьезно! Это был и есть такой вариант для Ярмоленко!
Но, насколько я понимаю, сам футболист хотел бы еще остаться в Европе, поближе к Украине. Поэтому я думаю, что он будет приоритетно рассматривать именно вариант в Европе».
На днях американский инсайдер Том Богерт сообщил, что Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в MLS.
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