Цыганков интересен Ливерпулю, Ярмоленко хочет 2 млн, подготовка к Ирландии

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 13 июня.

1. Ливерпуль заинтересовался услугами Цыганкова. Украинец может продолжить карьеру в топовом английском клубе.

2. Журналист назвал требования Ярмоленко по зарплате в новом клубе. Лидера сборной Украины сватают в английские и турецкие клубы.

3. Александр ПЕТРАКОВ: «Вся команда переболела после Уэльса». Пресс-конференция наставника сборной Украины накануне матча с Ирландией.

4. Шахтер получил предложения по Педриньо от Атлетико, ПСВ и Атлетико Минейро. Ранее сообщалось, что в переходе бразильца заинтересован «Аль-Айн».

5. ФОТО. Манчестер Сити завершил подписание Эрлинга Холанда. Игрок подписал 5-летний контракт.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Гравенберх – игрок Баварии. Чемпионы Германии подписали таланта из «Аякса».

7. Определен победитель Евро-2022 по мини-футболу. В финале Азербайджан обыграл Румынию, бронзовые медали взяла Болгария.

8. Шахтер не намерен делать скидок Фиорентине по Додо. Итальянский клуб очень заинтересован в подписании бразильца.

9. Виталий МИКОЛЕНКО: «У сборной Украины нет отпускного настроения». Игрок дал комментарий перед матчем Лиги наций.

10. ФОТО. Тренировка сборной в Польше. Ярмоленко и Сирота вернулись в строй. Андрей Пятов покинул расположение сборной накануне игры с Ирландией.