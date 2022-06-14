Цыганков интересен Ливерпулю, Ярмоленко хочет 2 млн, подготовка к Ирландии
Главные новости за 13 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 13 июня.
1. Ливерпуль заинтересовался услугами Цыганкова. Украинец может продолжить карьеру в топовом английском клубе.
2. Журналист назвал требования Ярмоленко по зарплате в новом клубе. Лидера сборной Украины сватают в английские и турецкие клубы.
3. Александр ПЕТРАКОВ: «Вся команда переболела после Уэльса». Пресс-конференция наставника сборной Украины накануне матча с Ирландией.
4. Шахтер получил предложения по Педриньо от Атлетико, ПСВ и Атлетико Минейро. Ранее сообщалось, что в переходе бразильца заинтересован «Аль-Айн».
5. ФОТО. Манчестер Сити завершил подписание Эрлинга Холанда. Игрок подписал 5-летний контракт.
6. ОФИЦИАЛЬНО. Гравенберх – игрок Баварии. Чемпионы Германии подписали таланта из «Аякса».
7. Определен победитель Евро-2022 по мини-футболу. В финале Азербайджан обыграл Румынию, бронзовые медали взяла Болгария.
8. Шахтер не намерен делать скидок Фиорентине по Додо. Итальянский клуб очень заинтересован в подписании бразильца.
9. Виталий МИКОЛЕНКО: «У сборной Украины нет отпускного настроения». Игрок дал комментарий перед матчем Лиги наций.
10. ФОТО. Тренировка сборной в Польше. Ярмоленко и Сирота вернулись в строй. Андрей Пятов покинул расположение сборной накануне игры с Ирландией.
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