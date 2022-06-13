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  4. Шахтер получил предложения по Педриньо от Атлетико, ПСВ и Атлетико Минейро
Украина. Премьер лига
13 июня 2022, 10:40 |
271
0

Шахтер получил предложения по Педриньо от Атлетико, ПСВ и Атлетико Минейро

Ранее сообщалось, что в переходе бразильца заинтересован «Аль-Айн»

13 июня 2022, 10:40 |
271
0
Шахтер получил предложения по Педриньо от Атлетико, ПСВ и Атлетико Минейро
Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо (слева)

Донецкий «Шахтер» имеет ряд предложений по своему 24-летнему вингеру Педриньо, сообщает Transfers24hr.

В частности, свою готовность подписать бразильца «горнякам» выразили мадридский «Атлетико», ПСВ и «Атлетико Минейро».

Интерес со стороны «Фенербахче», который также присутствовал на первоначальной фазе, к настоящему моменту угас.

В настоящий момент Педриньо и его агенты анализируют предложения и варианты продолжения карьеры.

Накануне сообщалось, что официальное предложение «Шахтеру» о покупке Педриньо сделал «Аль-Айн», главным тренером которого является украинец Сергей Ребров.

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Источник Sport.ua
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