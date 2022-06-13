Шахтер получил предложения по Педриньо от Атлетико, ПСВ и Атлетико Минейро

Донецкий «Шахтер» имеет ряд предложений по своему 24-летнему вингеру Педриньо, сообщает Transfers24hr.

В частности, свою готовность подписать бразильца «горнякам» выразили мадридский «Атлетико», ПСВ и «Атлетико Минейро».

Интерес со стороны «Фенербахче», который также присутствовал на первоначальной фазе, к настоящему моменту угас.

В настоящий момент Педриньо и его агенты анализируют предложения и варианты продолжения карьеры.

O @FCShakhtar tem, neste momento, propostas do @Atleti, @Atletico e @PSV por Pedrinho extremo de 24 anos. O @Fenerbahce demonstrou interesse mas a situação não avançou. O jogador e o seu representante estão a analisar as propostas. pic.twitter.com/WehywxiNEH — Transfers24hr (@transfers24hr) June 12, 2022

Накануне сообщалось, что официальное предложение «Шахтеру» о покупке Педриньо сделал «Аль-Айн», главным тренером которого является украинец Сергей Ребров.