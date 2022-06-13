Определен победитель Евро-2022 по мини-футболу

Сборная Азербайджана впервые выиграла чемпионат Европы по мини-футболу.

В финале Азербайджан нанес поражение Румынии (1:0), а в игре за третье место Болгария обыграла Казахстан (4:1).

Напомним, сборная Украины уступила в 1/8 финала Франции (0:1).

EMF Euro 2022 состоялся в словацком Кошице с 4 по 11 июня.

Евро-2022 по мини-футболу