Другие новости13 июня 2022, 06:57 | Обновлено 13 июня 2022, 07:03
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Определен победитель Евро-2022 по мини-футболу
В финале Азербайджан обыграл Румынию, бронзовые медали взяла Болгария
13 июня 2022, 06:57 | Обновлено 13 июня 2022, 07:03
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Сборная Азербайджана впервые выиграла чемпионат Европы по мини-футболу.
В финале Азербайджан нанес поражение Румынии (1:0), а в игре за третье место Болгария обыграла Казахстан (4:1).
Напомним, сборная Украины уступила в 1/8 финала Франции (0:1).
EMF Euro 2022 состоялся в словацком Кошице с 4 по 11 июня.
Евро-2022 по мини-футболу
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