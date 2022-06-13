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  4. ФОТО. Манчестер Сити завершил подписание Эрлинга Холанда
Англия
13 июня 2022, 13:19 |
1239
0

ФОТО. Манчестер Сити завершил подписание Эрлинга Холанда

Игрок подписал 5-летний контракт

13 июня 2022, 13:19 |
1239
0
ФОТО. Манчестер Сити завершил подписание Эрлинга Холанда
mancity.com

Форвард Эрлинг Холанд, которого «Манчестер Сити» ранее подписал из «Боруссии» Дортмунд, официально завершил переход в новую команду.

21-летний игрок подписал контракт на 5 лет.

Сумма трансфера составила 60 миллионов евро.

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Источник ФК Манчестер Сити
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