Александр ПЕТРАКОВ: «Вся команда переболела после Уэльса»

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков ответил на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции в преддверии поединка с Ирландией в Лиге наций.

– Сложно ли выигрывать 5 игр подряд в такое непростое для страны время?

– 5 игр? Это было бы хорошо, если бы я выиграл 5 игр. Тогда мы были бы в финальной части чемпионата мира. Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Мы делаем дело, делаем это для страны. Сейчас мы играем в футбол не для себя, а для всей страны, чтобы как-то принести позитивные эмоции нашим соотечественникам.

– Какая на сегодняшний день кадровая ситуация в команде?

– У Романа Яремчука поврежден голеностоп, сейчас поедем делать МРТ. У Зубкова поднялась температура, Саши не будет на предматчевой тренировке. Также было игровое столкновение. Соболь и Попов столкнулись. Они поехали зашивать голову. У Соболя фингал под глазом, он еще красивее стал. Ярмоленко попросился тренироваться, он капитан команды. У Малиновского была температура. Вся команда понемногу переболела.

– Можете ли подтвердить, что все игроки переболели? Что это было?

– Да, все переболели после Уэльса. Это простуда, не коронавирус.

Все самые яркие моменты матча Украина – Ирландия доступны в режиме Live в нашем Telegram

– Поедут ли после матча футболисты сборной в Украину?

– Я еду в Украину. Я могу говорить за себя. Я еду в свою страну, к своей семье. Я люблю свою страну. Еду домой, в Киев.

– Чувствовали ли вы себя как дома в Лодзе во время матча с Арменией?

– Да, я чувствую себя здесь как дома. Это была моя инициатива играть в Лодзе. Пришло много наших украинцев. Я после игры был в центре города, очень много людей приходили. Многие благодарили, очень хорошая была атмосфера. Благодарен нашим болельщикам и Польще. Мы и в гостинице живем, и питаемся как дома. Очень хорошо относятся.

– Был ли Пятов выдающимся игроком для украинской сборной?

– Да, это большой игрок. Он заслуживал такие проводы. Он хотел раньше уехать из сборной. Я сказал, что не надо этого делать. Давай мы проведем тебя. Сыграешь игру, я тебя ставлю с Арменией. Потому что такой игрок, как Пятов, заслуживал на то, чтобы его хорошо проводили. Мы это сделали, думаю, все получилось. Это была его инициатива – завершить карьеру в сборной. Это жизнь.

– У Ирландии не сыграют два основных защитника. Делает ли это проще задание для вашей сборной?

– Это Лига наций, тут играют люди и проверяются новые игроки. Думаю, тренер найдет кого поставить. Это не играет большой роли. Это когда играются матчи за выход на чемпионат мира или Европы, то это уже потеря серьезная. А сейчас... Для того этот турнир и создан, чтобы не проводились контрольные матчи, а игрались поединки с турнирной задачей. Поэтому, я думаю, никаких проблем для сборной Ирландии не будет, если сыграют другие игроки.

Матч Украина – Ирландия состоится 14 июня. Начало в 21:45 по Киеву.