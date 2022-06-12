ФОТО. Тренировка сборной в Польше. Ярмоленко и Сирота вернулись в строй

На следующий день после победы над Арменией, 12 июня, национальная команда Украины провела утреннюю тренировку на городском стадионе «Видзев Лодзь» – арене, памятной для Александра Петракова и игроков юношеской сборной U-20, которые здесь три года назад получили титул чемпионов мира .

Вообще у Лодзи немало приятных ассоциаций для украинского футбола. Что сказать, если главная улица города (к слову, самая длинная в Европе – длиной в 4,5 км) носит название, созвучное с фамилией коуча украинцев – Петрковская. А после яркой победы над Арменией и трогательных проводов многолетнего капитана сборной Андрея Пятова (установившего национальный рекорд по количеству сухих матчей) число произошедших со сборной в Лодзи знаковых событий только увеличилось.

Сам автор рекорда, который накануне публично поблагодарил команду за многолетнюю семейную атмосферу, а болельщикам – за постоянную веру и поддержку, оставил расположение сборной утром. Следовательно, к игре с ирландцами готовятся два голкипера – Дмитрий Ризнык и Андрей Лунин.

Перед началом тренировки игроки национальной команды еще раз публично поддержали кампанию по принятию Украины в ЕС Embrace Ukraine. StrengthentheUnion, сделав совместное фото с этим красноречивым призывом к европейскому сообществу.

Александр Петраков поздравил и подарил футболки двум именинникам вчерашнего дня – тренеру по физподготовке Ивану Баштовому и игроку Александру Сироте, который уже выздоровел и вернулся в общую группу. На самом деле, главный подарок от команды до дню рождения, победу, ребята уже получили, но о традициях забывать не стоит.

Полевые игроки работали сегодня в двух группах. Футболисты, которые вышли в стартовом составе, совершили пробежки по периметру поля и сделали упражнения на растяжение мышц. Остальные ребята выполнили подготовительную работу и провели полноценную тренировку, в том числе в формате игровых серий. Кроме Александра Сироты, вернулся в общую группу и Андрей Ярмоленко, который накануне болел. Уже вторую тренировку подряд работает с командой и Эдуард Соболь, также преодолевший болезненное состояние.

Завершив тренировку, сине-желтые уделили время юным игрокам 2008 года рождения ДЮФК «Черноморец», которые из-за войны войны были вынуждены покинуть родную Одессу и сейчас тренируются во Вроцлаве, на базе клуба FC Sleza. Для 13-14-летних мальчиков общие фото и автографы их кумиров стали самым ярким событием за время пребывания в Польше, и это обязательно будет вдохновлять их на новые свершения.

После возвращения в гостиницу сборники продолжили процесс восстановления, в частности, поплавали в бассейне. До конца дня ребятам была предоставлена ​​возможность отдыха.

12 июня уже предыгровой день. В 17:30 по Киеву главный тренер Александр Петраков и игрок проведут пресс-конференцию на арене ЛКС. А вот предматчевую тренировку сине-желтые проведут на той же арене, на которой занимались сейчас – «Видзев Лодзь». Такое решение принято для того, чтобы снизить нагрузку на газон накануне матча с Ирландией. В то же время гости свою официальную тренировку проведут на игровом стадионе.

ФОТО. Тренировка сборной в Польше. Ярмоленко и Сирота вернулись в строй