Виталий МИКОЛЕНКО: «У сборной Украины нет отпускного настроения»

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко оценил предстоящий матч Лиги наций против Ирландии. Игра состоится 14 июля, начало в 21:45.

- 5-й матч подряд за короткий срок. Есть ли эмоциональная и физическая усталость?



- Я думал об этом. Но нет такого, чтобы в один ряд поставить слова сборная Украины и усталость. Я приехал сюда играть за Украину, за своих родных и тех, кто нас поддерживает. Нельзя устать в сборной Украины.



- Как вас поздравили с первым голом за сборную? И как вас поддерживает «Эвертон» в эти сложные времена?



- Я получил поздравления от одного из тренеров «Эвертона», а также игрока сборной Шотландии Паттерсона (игрок «Эвертона»). Я рад, что «Эвертон» пригласил «Динамо» провести контрольный матч, и это очень важно. Хочу всех поблагодарить, все страны, где мы проводили матчи.



- Яремчук в шутку сказал, что ты не умеешь праздновать голы. Что ты ему ответил?



- Я забил первый гол, вот и все. Мне хочется помогать команде, забил - хорошо. Про празднования я не думал, а думал только о том, как помочь команде.



- Уже очень долго идет сбор национальной команды. С какими эмоциями подходите к последней игре в этом отрезке?



- Эмоции позитивные, потому что выиграли последний матч. А когда побеждаешь, то быстрее идет восстановление. Не видел такого настроения у ребят, мол, уже все в отпуске. Будем выкладываться на 100%.



- Виталий, «Эвертон» боролся за выживание, а в Украине началась война. Как вы себя чувствовали?



- Сейчас чувствую себя нормально. Но лучше бы сейчас мы могли играть в Украине. Скажу, что это было самое тяжелое время. Когда раньше у меня были какие-то проблемы мелкие в жизни, то я считал, что это огромные проблемы. А в «Эвертоне» мне нужно было выходить и доказывать. Нужно было сосредоточиться на футболе и играть.

- Как игрок сборной Ирландии Шимус Коулмен помог тебе в «Эвертоне»?



- Расскажу одну историю. Когда я прилетел 31 декабря в Англию, то только познакомился с новыми партнерами. Но на Новый год Шимус мне написал, что знает, как мне тяжело на новом месте, и что он всегда готов мне помочь и будет рядом, пока я в «Эвертоне». И с того времени он очень мне помогает. Большой капитан.



- Сергей Сидорчук рассказывал, что его семья в Запорожье, а рядом с городом российская армия. Какая ситуация у вашей семьи?



- Мои родители в Киеве. К счастью, с ними все нормально. Мои друзья в разных городах Украины. Стараюсь поддерживать с ними связь. Они более-менее в безопасности.