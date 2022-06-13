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Чемпионат мира
13 июня 2022, 18:03 | Обновлено 13 июня 2022, 18:07
325
0

Виталий МИКОЛЕНКО: «У сборной Украины нет отпускного настроения»

Игрок дал комментарий перед матчем Лиги наций

13 июня 2022, 18:03 | Обновлено 13 июня 2022, 18:07
325
0
Виталий МИКОЛЕНКО: «У сборной Украины нет отпускного настроения»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко оценил предстоящий матч Лиги наций против Ирландии. Игра состоится 14 июля, начало в 21:45.

 - 5-й матч подряд за короткий срок. Есть ли эмоциональная и физическая усталость?
 
 - Я думал об этом. Но нет такого, чтобы в один ряд поставить слова сборная Украины и усталость. Я приехал сюда играть за Украину, за своих родных и тех, кто нас поддерживает. Нельзя устать в сборной Украины.
 
 - Как вас поздравили с первым голом за сборную? И как вас поддерживает «Эвертон» в эти сложные времена?
 
 - Я получил поздравления от одного из тренеров «Эвертона», а также игрока сборной Шотландии Паттерсона (игрок «Эвертона»). Я рад, что «Эвертон» пригласил «Динамо» провести контрольный матч, и это очень важно. Хочу всех поблагодарить, все страны, где мы проводили матчи.
 
 - Яремчук в шутку сказал, что ты не умеешь праздновать голы. Что ты ему ответил?
 
 - Я забил первый гол, вот и все. Мне хочется помогать команде, забил - хорошо. Про празднования я не думал, а думал только о том, как помочь команде.
 
 - Уже очень долго идет сбор национальной команды. С какими эмоциями подходите к последней игре в этом отрезке?
 
 - Эмоции позитивные, потому что выиграли последний матч. А когда побеждаешь, то быстрее идет восстановление. Не видел такого настроения у ребят, мол, уже все в отпуске. Будем выкладываться на 100%.
 
 - Виталий, «Эвертон» боролся за выживание, а в Украине началась война. Как вы себя чувствовали?
 
 - Сейчас чувствую себя нормально. Но лучше бы сейчас мы могли играть в Украине. Скажу, что это было самое тяжелое время. Когда раньше у меня были какие-то проблемы мелкие в жизни, то я считал, что это огромные проблемы. А в «Эвертоне» мне нужно было выходить и доказывать. Нужно было сосредоточиться на футболе и играть.

 - Как игрок сборной Ирландии Шимус Коулмен помог тебе в «Эвертоне»?
 
 - Расскажу одну историю. Когда я прилетел 31 декабря в Англию, то только познакомился с новыми партнерами. Но на Новый год Шимус мне написал, что знает, как мне тяжело на новом месте, и что он всегда готов мне помочь и будет рядом, пока я в «Эвертоне». И с того времени он очень мне помогает. Большой капитан.
 
 - Сергей Сидорчук рассказывал, что его семья в Запорожье, а рядом с городом российская армия. Какая ситуация у вашей семьи?
 
 - Мои родители в Киеве. К счастью, с ними все нормально. Мои друзья в разных городах Украины. Стараюсь поддерживать с ними связь. Они более-менее в безопасности.

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Источник Sport.ua
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