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Англия
13 июня 2022, 09:39 | Обновлено 13 июня 2022, 10:19
2464
3

Ливерпуль заинтересовался услугами Цыганкова

Украинец может продолжить карьеру в топовом английском клубе

13 июня 2022, 09:39 | Обновлено 13 июня 2022, 10:19
2464
3
Ливерпуль заинтересовался услугами Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

«Ливерпуль» этим летом собирается усилить линию атаки. «Красные» в ближайшее время официально объявят о трансфере Дарвина Нуньеса.

Как сообщает сайт Liverpool.com, английский клуб нацелился на одного из лидеров «Динамо» Виктора Цыганкова. 

Нуньес и Цыганков рассматриваются в качестве замены форварду Садио Мане, который в ближайшее время должен перейти в «Баварию». Также вскоре клуб может покинуть Мохамед Салах, контракт которого истекает летом 2023 года.

Источники отмечают, что представителей «Ливерпуля» впечатлила игра Цыганкова за сборную Украины в матчах с Шотландией, Уэльсом и Ирландией.

Напомним, недавно украинец начал работать с братом Пепа Гвардиолы – Пере Гвардиолой.

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Виктор Цыганков Ливерпуль Динамо Киев трансферы
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Источник Liverpool.com
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Умник
Ну а почему бы и нет.
Слева может играть, справа умеет играть.
Луческу научил его подстраховывать в защите.
Вите любой чемпионат подходит.
Он знает аннглийский кстати.
Вообще очень интересно посмотреть на эту эпопею.
Тем более контракт личный с агентами брата гвардиолы.
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+3
Тарас Чубак
При всій повазі до Віктора, мені здається, що це занадто круто поки що для нього, хоча був би безмежно радий. Його здоров'я і АПЛ, ще й у Клоппа це фізично важко. Так, Клопп робить із просто хороших гравців супер зірок. Той же Салах к 25 і близько зіркою не був, просто хороший бігунок у якого не вийшло у топ клубі. То може і з непоганого Циганкова зробить топ футболіста, але крім того, що це тільки поки зацікавленість, а якщо це правда то ще й є Суркіс, який почувши слово "Ліверпуль" заломить під 50 лямів, але буду радий помилятися
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