Ливерпуль заинтересовался услугами Цыганкова
Украинец может продолжить карьеру в топовом английском клубе
«Ливерпуль» этим летом собирается усилить линию атаки. «Красные» в ближайшее время официально объявят о трансфере Дарвина Нуньеса.
Как сообщает сайт Liverpool.com, английский клуб нацелился на одного из лидеров «Динамо» Виктора Цыганкова.
Нуньес и Цыганков рассматриваются в качестве замены форварду Садио Мане, который в ближайшее время должен перейти в «Баварию». Также вскоре клуб может покинуть Мохамед Салах, контракт которого истекает летом 2023 года.
Источники отмечают, что представителей «Ливерпуля» впечатлила игра Цыганкова за сборную Украины в матчах с Шотландией, Уэльсом и Ирландией.
Напомним, недавно украинец начал работать с братом Пепа Гвардиолы – Пере Гвардиолой.
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Слева может играть, справа умеет играть.
Луческу научил его подстраховывать в защите.
Вите любой чемпионат подходит.
Он знает аннглийский кстати.
Вообще очень интересно посмотреть на эту эпопею.
Тем более контракт личный с агентами брата гвардиолы.
или
заинтересован?