Ливерпуль заинтересовался услугами Цыганкова

«Ливерпуль» этим летом собирается усилить линию атаки. «Красные» в ближайшее время официально объявят о трансфере Дарвина Нуньеса.

Как сообщает сайт Liverpool.com, английский клуб нацелился на одного из лидеров «Динамо» Виктора Цыганкова.

Нуньес и Цыганков рассматриваются в качестве замены форварду Садио Мане, который в ближайшее время должен перейти в «Баварию». Также вскоре клуб может покинуть Мохамед Салах, контракт которого истекает летом 2023 года.

Источники отмечают, что представителей «Ливерпуля» впечатлила игра Цыганкова за сборную Украины в матчах с Шотландией, Уэльсом и Ирландией.

Напомним, недавно украинец начал работать с братом Пепа Гвардиолы – Пере Гвардиолой.