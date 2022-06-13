ОФИЦИАЛЬНО. Гравенберх – игрок Баварии

«Бавария» официально сообщил о подписании полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха. 20-летний игрок сборной Нидерландов подписал контракт до лета 2027 года.

Финансовые подробности соглашения не называются, но, по информации СМИ, сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Еще вчера о подписании Граверберха объявил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Гравенберх является воспитанником «Аякса». В нынешнем сезоне он сыграл 30 матчей за клуб, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.