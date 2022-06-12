Бавария подтвердила подписание Гравенберха

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил о подписании хавбека «Аякса» Райана Гравенберха:

«Райан подписал соглашение. Мы успешно завершили эти переговоры, поэтому очень довольны. Он один из самых больших талантов в Европе, поэтому за ним выстроилась огромная очередь».

По информации СМИ, сумма трансфера составила 40 миллионов евро.