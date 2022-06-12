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Германия
12 июня 2022, 11:10 | Обновлено 12 июня 2022, 12:20
296
0

Бавария подтвердила подписание Гравенберха

Об этом сообщил спортивный директор Хасан Салихамиджич

12 июня 2022, 11:10 | Обновлено 12 июня 2022, 12:20
296
0
Бавария подтвердила подписание Гравенберха
Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил о подписании хавбека «Аякса» Райана Гравенберха:

«Райан подписал соглашение. Мы успешно завершили эти переговоры, поэтому очень довольны. Он один из самых больших талантов в Европе, поэтому за ним выстроилась огромная очередь».

По информации СМИ, сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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