Гравенберх прошел медобследование для Баварии. Переход согласован

«Бавария» согласовала детали трансфера полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 20-летний нидерландский хавбек прошел в Мюнхене медицинское обследование. Гравенберх согласовал контракт до лета2027 года.

Ожидается, что о трансфере объявят в ближайшее время. За Гравенберха «Бавария» заплатит около 40 млн евро. Также «Аякс» получит 7% прав на игрока при дальнейшей перепродаже.

Гравенберх является воспитанником «Аякса». В этом сезоне он сыграл 30 матчей за клуб, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

Ранее «Бавария» на правах свободного агента подписала защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи.