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  4. Гравенберх прошел медобследование для Баварии. Переход согласован
Германия
03 июня 2022, 07:56 |
222
0

Гравенберх прошел медобследование для Баварии. Переход согласован

Талантливый хавбек в ближайшее время станет игроком мюнхенского клуба

03 июня 2022, 07:56 |
222
0
Гравенберх прошел медобследование для Баварии. Переход согласован
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» согласовала детали трансфера полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 20-летний нидерландский хавбек прошел в Мюнхене медицинское обследование. Гравенберх согласовал контракт до лета2027 года.

Ожидается, что о трансфере объявят в ближайшее время. За Гравенберха «Бавария» заплатит около 40 млн евро. Также «Аякс» получит 7% прав на игрока при дальнейшей перепродаже.

Гравенберх является воспитанником «Аякса». В этом сезоне он сыграл 30 матчей за клуб, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. 

Ранее «Бавария» на правах свободного агента подписала защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи.

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Бавария Аякс трансферы Бундеслиги Райан Гравенберх
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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