Гравенберх прошел медобследование для Баварии. Переход согласован
Талантливый хавбек в ближайшее время станет игроком мюнхенского клуба
«Бавария» согласовала детали трансфера полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 20-летний нидерландский хавбек прошел в Мюнхене медицинское обследование. Гравенберх согласовал контракт до лета2027 года.
Ожидается, что о трансфере объявят в ближайшее время. За Гравенберха «Бавария» заплатит около 40 млн евро. Также «Аякс» получит 7% прав на игрока при дальнейшей перепродаже.
Гравенберх является воспитанником «Аякса». В этом сезоне он сыграл 30 матчей за клуб, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
Ранее «Бавария» на правах свободного агента подписала защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи.
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